Foro, PSOE y XsP reclaman un consejo de Gijón al Norte presencial

Gijón, 23 may (EFE).- Los grupos municipales de Foro, PSOE y Xixón Sí Puede han reclamado hoy de manera conjunta la convocatoria de un consejo de administración de la sociedad Gijón al Norte presencial para debatir y conocer los principales avances en torno a la integración ferroviaria de la ciudad.

El portavoz del equipo de gobierno, Fernando Couto, y los concejales del grupo socialista y la marca local de Podemos, José María Pérez y David Alonso, respectivamente, han comparecido en rueda de prensa para sumarse a la petición del Principado y exigir que en el menor tiempo posible el Ministerio de Fomento convoque un encuentro del máximo órgano de la sociedad.

Couto ha criticado la intención del Gobierno de España de que cada socio valide las cuentas del pasado ejercicio de Gijón al Norte por escrito y sin sesión.

"No es de recibo que no tengamos ningún conocimiento sobre los avances", ha dicho el portavoz del gobierno antes de señalar que "no hay más tiempo" para conocer las novedades en las que ha trabajado el Ministerio en los últimos meses.

Por su parte, José María Pérez ha manifestado la necesidad de que Gijón al Norte se reúna como marco para discutir sobre el plan de vías de la ciudad.

"Esperamos reunión en el menor plazo posible con la mayor cantidad de detalles e información", ha reclamado el dirigente socialista.

Por último, David Alonso ha apuntado que los tres grupos coinciden en la importancia de la celebración del consejo, aunque "cada cuál tenga posturas distintas" en relación al proyecto ferroviario.