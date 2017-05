Mallory, una universitaria de Utah becaria en el área social del Real Oviedo

Oviedo, 24 may (EFE).- El Real Oviedo sigue en su empeño de crear puentes con diversos puntos del mundo, y el último ha sido el tendido con la Brigham Young University, institución académica de Utah en la que estudia Mallory Stack, una joven estudiante de Administración de Negocios que está en calidad de becaria en el día a día del conjunto carbayón.

"Me encanta el Oviedo. Llegué aquí por medio de un profesor que sabía acerca del club y me contó su historia. Quise aprender más, era mi primera experiencia en el fútbol, y me escogieron para estar aquí de prácticas tras pasar unas cuantas entrevistas", comenta Stack.

Para la estadounidense, que llegó a principios de mayo, ha sido un día especial debido a la visita de una veintena de alumnos de su universidad, para los que ha actuado de anfitriona en su encuentro con la primera plantilla y con los que ya ejerció de guía ayer mostrándoles el estadio Carlos Tartiere.

La joven, que colabora como becaria en el área social del club, reconoce estar haciendo "un poco de todo", y ha explicado que lo mejor de su experiencia laboral en el club carbayón es que "cada día es diferente" en la realidad de un equipo de fútbol.

"Dependiendo de la agenda del día hago de guía en las visitas o traduzco las noticias al inglés, pero aquí no hay dos días iguales, siempre surgen cosas para hacer, y eso me gusta. Hay mucho trabajo detrás de un equipo, mucha gente que hace que salga adelante y sin la cual no podríamos disfrutar de los partidos", señala la propia Mallory.

Stack, que estudia español en Utah, regresará a finales de junio a Provo, localidad en la que se asienta la Universidad, para afrontar su último año de carrera, y ha confesado que tiene "esperanzas" de ver al Oviedo luchar por el play-off antes de irse.

"Hay opciones y hay que tener fe en ellas. Se vive todo de manera especial desde dentro, hay mucho ánimo y puedo ver las cosas como se dan. La experiencia me está dando muchas herramientas, estoy adquiriendo mucho vocabulario específico y la ciudad me encanta", ha concluido la joven, cuya idea es volver a vivir en España tras graduarse.

Los pasos de Stack, que sueña llevarse un ascenso bajo el brazo, los seguirá un nuevo estudiante estadounidense que llegará al club en los meses de julio y agosto, periodo en el que el equipo podría firmar su vuelta a la máxima categoría del fútbol español.