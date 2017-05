Dimite el único consejero asturiano que no apoyó a Susana Díaz

Oviedo, 25 may (EFE).- El único consejero del Gobierno asturiano que no respaldó a Susana Díaz en las elecciones primarias, Francisco Blanco, ha dimitido de su cargo al frente del departamento de Empleo para reincorporarse como profesor de Hacienda Pública en la Universidad de Oviedo aunque mantendrá su cargo en la Ejecutiva regional del PSOE y mantendrá su "compromiso" con su partido.

Blanco, que tampoco hoy ha querido desvelar públicamente quien era su candidato en las primarias, ha atribuido a razones personales una decisión que notificó hace varias semanas al jefe del Ejecutivo y presidente de la gestora socialista, Javier Fernández, aunque optaron por retrasarla hasta después de las elecciones en el PSOE.

Tras acudir durante la campaña a actos organizados tanto por el sector de Pedro Sánchez como por el de Patxi López, Blanco se ha mostrado hoy "a disposición" de su partido y ha matizado que su compromiso "se modula en función de las circunstancias que van apareciendo" en alusión a la futura Ejecutiva del PSOE asturiano que saldrá del Congreso que se celebre previsiblemente en septiembre.

"Estoy dando un paso atrás en la labor institucional y en mi disposición al partido y ahora mismo no estoy en nada de eso", ha apuntado respecto a la posibilidad de encabezar una candidatura a la Secretaría General de la FSA para la que su nombre suena en el sector sanchista, que ganó en las primarias entre la militancia asturiana, junto al del alcalde de Laviana, Adrián Barbón.

A su juicio, y pese a que el resto de consejeros del Gobierno regional y los diputados del grupo parlamentario dieron su apoyo a Susana Díaz, no hacer público a quien apoyaba en el proceso de primarias era "lo normal" dado que no le parecía adecuado "mezclar una cosa con otra teniendo una responsabilidad institucional".

Tras asegurar que se ha sentido "totalmente respaldado" por Fernández, el ya ex consejero ha indicado que informó de su decisión al resto del gabinete en la reunión que ayer mantuvo el Consejo de Gobierno aunque el portavoz del Ejecutivo regional, Guillermo Martínez, dijo en la rueda de prensa posterior que el resultado de las primarias no afectaba "en nada" a la gestión del Ejecutivo.

En un comunicado, el Ejecutivo que preside Javier Fernández ha señalado que la dimisión se hará efectiva en los próximos días y ha agradecido a Blanco el "buen trabajo realizado durante sus dos años de gestión" en los que ha reconocido su aportación a la firma de un nuevo acuerdo de concertación regional con patronal y sindicatos y la positiva evolución de los datos del turismo en Asturias.

El anuncio de la dimisión, que el Gobierno preveía hacer público el próximo fin de semana, ha obligado además a retrasar el inicio del pleno de la Cámara regional que se celebraba hoy y cuyo contenido ha sido modificado a la vista de que nueve de las quince preguntas e interpelaciones que debían tramitarse debían ser respondidas por Blanco, que ha optado por no acudir a la sesión.

Pese a las explicaciones del Gobierno y de Blanco en las que desvinculaban la dimisión de la situación interna del PSOE, los grupos de oposición han cuestionado dicha versión y han considerado negativo que la coyuntura que atraviesan los socialistas acabe teniendo consecuencias en el ámbito institucional.

"O no están a gusto con el o él no está a gusto, pero los que no estamos a gusto somos los asturianos con que las cuitas internas acaben pasado factura", ha advertido el PP mientras que Podemos ha señalado que el PSOE es "un barco a la deriva capitaneado por un Fernández que pasa de ser capitán a grumete" y cuya situación "pasa factura al conjunto de España" y a la política asturiana.

El portavoz de IU, Gaspar Llamazares, -tras advertir de que en política "no hay casualidades"- ha reclamado de Fernández una remodelación de su gobierno en el ecuador de la legislatura para "relanzar el cambio político" y le ha emplazado a "revisar" su acuerdo con el PP, que permitió aprobar el presupuesto de 2017.

Por su parte, Ciudadanos ha considerado que la dimisión es la primera consecuencia de las primarias del PSOE y Foro ha señalado que "todo lo que toca Fernández resulta destruido" y ahora ve como se producen "escapadas" de consejeros que no estaban en sintonía con su presidente "que tampoco lo está con las bases del PSOE".

En esta coyuntura, la Comisión Ejecutiva de la Federación Socialista Asturiana (FSA-PSOE) celebrará mañana su primera reunión tras las primarias en las que Sánchez se impuso en el Principado al igual que en el conjunto de la organización y perfilará el 'congresillo' del próximo domingo para elegir a los 45 delegados que participarán en el Congreso Federal del mes de julio.

Una vez resuelta la duda de que Blanco seguirá formando parte de la Ejecutiva, fuentes socialistas han apuntado la posibilidad de que Fernández pueda avanzar su decisión de optar a un nuevo mandato al frente de la organización que dirige desde el año 2000 o que opte por no concurrir como candidato al Congreso de septiembre.