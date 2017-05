M.Fernández afea al Principado la "falta de gestión" en nuevas tecnologías

Oviedo, 25 may (EFE).- La presidenta del PP de Asturias, Mercedes Fernández, ha responsabilizado hoy al Gobierno del Principado de "pasividad" y de "falta de gestión" en las nuevas tecnologías de la comunicación que permitan a los habitantes de la zona suroccidental competir en igualdad, en especial en cuanto a las prestaciones de internet.

Fernández ha realizado estas manifestaciones durante su visita a Tineo, donde ha estado esta mañana junto al vicesecretario de Comunicación, Pablo Álvarez-Pire; y el diputado por el Occidente Matías Rodríguez Feito.

La presidenta de la formación popular ha rechazado los "discursos vacíos" que hace el Ejecutivo asturiano que "no los acompaña con concreciones, ni con acciones de gobierno ni compromisos presupuestarios".

Por contra, ha precisado que el PP entiende que un Gobierno autonómico "con arranque", que "complementase las acciones" de su homólogo estatal "vendría muy bien" al suroccidente asturiano, al igual que al resto de la región.

Ha defendido un "plus de compromiso" con las zonas alejadas de la centralidad asturiana, en las que ha incidido que "aparte de otros muchos problemas tienen uno en cuanto a las comunicaciones".

El PP de Asturias, ha dicho, "apuesta por el empuje" de la comarca y las necesarias comunicaciones por las que "también lo hace" el Gobierno central en cuanto a carreteras.

Ha mencionado que entre las enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado, el PP ha presentado una propuesta con un millón de euros más para la autovía Cornellana-Salas,

"Lamentablemente no contamos con un Gobierno regional que complemente al Ejecutivo de España, como ocurre en otras CCAA para ser más competitivos", ha sostenido.

A su juicio, en la Asturias actual "no es de recibo que los pequeños comercios, autónomos e industrias no tengan garantizadas las tecnologías del siglo XXI, con descargas en tiempos competitivos en internet para garantizar la competitividad que se da en otras CCAA".

Ha pedido "estar atentos" a la apuesta europea por las nuevas tecnologías, y ha denunciado que en el Principado "todavía hay zonas sin cobertura de telefonía móvil" o en las que no se ve la TPA.

La presidenta del PP ha afeado al Gobierno regional estar permanentemente en el discurso de la Asturias "despoblada y no competitiva, lo que es una hipocresía política", porque entiende que lo que "puede servir como diagnóstico, si no se acompaña con actuaciones de gobierno no sirve de nada".