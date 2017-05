El PP lamenta que "cuestiones internas" afecten a la gestión del Gobierno

Oviedo, 25 may (EFE).- El diputado del PP en la Junta General del Principado Pedro de Rueda ha advertido hoy de que "no es bueno para Asturias" que cuestiones internas como el resultado de las primarias del PSOE acaben afectando a la gestión del Gobierno regional.

Tras conocer la dimisión del consejero de Empleo, Francisco Blanco, -el único miembro del Ejecutivo que no había apoyado a Susana Díaz-, De Rueda ha asegurado desconocer las causas "reales" de esta decisión que el Gobierno atribuye a razones "personales", pero ha advertido de que se es consejero "para todos los asturianos, no sólo para los que te han votado".

"La dimisión es una anécdota dentro del fracaso en la gestión de un gobierno decadente incapaz de enderezar el rumbo de Asturias", ha añadido el parlamentario popular tras señalar que los datos de empleo y su gestión en materia de turismo ya justificarían por sí mismos la renuncia al cargo del consejero.

"O no están a gusto con el o él no está a gusto, pero los que no estamos a gusto somos los asturianos con que las cuitas internas acaben pasado factura. No creemos que sea lo que los asturianos merecen ni lo que necesitan", ha añadido.

Según De Rueda, que tenía registradas varias preguntas al consejero dimitido para debatir en el pleno que hoy celebra la Junta General del que han sido retiradas tras la decisión de Blanco, su gestión ha llevado a que el Servicio de Empleo se haya convertido en los últimos diez en el organismo de este tipo que más capacidad de encontrar empleo a los parados ha perdido en toda España.

En el ámbito del turismo, el parlamentario del PP ha señalado que los visitantes acuden a Asturias "a pesar" de un gobierno "que sigue contando turistas como se hacía en los años ochenta" y que ha hecho que el Principado sea la comunidad autónoma donde menos crece el empleo en dicho sector.