El Principado colaborará en proyectos comunes con nueva dirección del FICX

Gijón 25 may (EFE).- El Principado de Asturias colaborará con la nueva dirección del Festival Internacional de Cine de Gijón en el desarrollo de "proyectos comunes" con Laboral Cineteca, ha anunciado hoy el viceconsejero de Cultura, Vicente Domínguez.

"Lo que es bueno para uno es bueno para otro" ha dicho Domínguez sobre la relación de "colaboración" que mantendrán ambos eventos que ha considerado "complementarios".

En una rueda de prensa en la que ha hecho el balance del primer año de Laboral Cineteca, el viceconsejero ha admitido que el nombramiento de Alejandro Díaz Castaño como director del certamen gijonés ha propiciado un acercamiento con la Administración autonómica.

Según ha explicado, "nada más asumir el cargo el nuevo director se puso en contacto con la Viceconsejería y a partir de ese momento comenzaron las conversaciones".

Los equipos técnicos del Principado de Asturias y del Festival de Gijón "están trabajando" en el diseño de proyectos comunes que pueden "resultar beneficiosos para ambos", ha asegurado.

Domínguez ha destacado que el proyecto Laboral Cineteca, iniciado el 25 de mayo del 2016, ha quedado consolidado en el primer "año de vida" en el que se "superaron las expectativas".

Entre mayo del pasado año y abril del 2017 se han proyectado 76 películas en cien pases que consiguieron un total de 5.035 espectadores, aunque el viceconsejero ha relativizado estas cifras.

"No me gusta caer en la dictadura de las cifras porque no es lo mismo una sala con 20 espectadores en Gijón que otra con la misma cantidad en un pueblo del occidente y lo importante es transmitir cultura", ha afirmado.

El viceconsejero ha destacado la importancia de posicionar Asturias como escenario para rodajes, algo que se ha cumplido "con creces" con "la participación de cuatro producciones".

Domínguez ha destacado el caso de la película de suspense "El secreto de Marrowbone", primer largometraje del cineasta asturiano Sergio Sánchez, que además de haber sido rodada en la región cuenta con la banda sonora grabada por la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias.

El viceconsejero ha estimado en 350.000 euros la incidencia directa del rodaje en la economía del municipio de Pravia, donde se han filmado la mayor parte de las escenas, "sin contar las contrataciones" de personal local.

También ha valorado los largometrajes Vida Vaque eura, de Ramón Lluís Blande, y "El trabajo o ¿a quién le pertenece el mundo", de Elisa Cepedal, que tuvieron financiación autonómica al haber sido seleccionados en la primera convocatoria de ayudas de Laboral Cineteca.

Domínguez ha destacado el valor que le ha dado a la imagen de Asturias, el documental "Cantábrico" de Joaquín Gutiérrez Acha, al proyectarse en casi todo el mundo.

Ha anunciado además que a partir de septiembre aumentarán de 10 a 15 los ayuntamientos que formarán parte de la Cineteca Ambulante, una iniciativa que pretende llevar "buen cine" a los pueblos.