Torró: "Vamos a Córdoba con ambición por todo lo que nos jugamos"

Oviedo, 25 may (EFE).- El centrocampista del Real Oviedo, Lucas Torró, ha reconocido hoy que ante el Córdoba "no vale" nada que no sea ganar si se quiere luchar por la eliminatoria de ascenso en las tres jornadas que quedan y ha confesado que el equipo va con "ganas y ambición" por todo lo que hay en juego.

"Todo el mundo sabe lo que nos estamos jugando, no podemos pinchar porque si lo hacemos estamos fuera. Vamos a salir a morir, y tenemos muchísimas ganas de que llegue el domingo porque, aunque hay que ganar los tres que quedan, todo pasa por el de Córdoba", explica Torró.

Para el pivote, que ha recordado su etapa en el Alcoyano, la Liga es muy larga y da oportunidades como la que tiene el Oviedo ahora de reengancharse al ascenso teniendo la eliminatoria a dos puntos a falta de disputarse nueve y tras haber acumulado tres empates y tres derrotas en las últimas jornadas.

"La Liga 1|2|3 tiene estas cosas, en el Alcoyano nos daban por descendidos a falta de seis jornadas y luego el resto de equipos iban pinchando y cada jornada tenías opciones de meterte. Tenemos que aprovechar esta oportunidad, centrarnos en ganar y salir al 100% al campo", comenta el alicantino.

Aunque el Oviedo depende de que fallen rivales como el Huesca o el Valladolid, Torró ha hecho hincapié en que lo importante es que el equipo se centre en ganar en Córdoba, donde se espera un estadio "lleno" y un equipo que se juega sus opciones de permanencia.

"Va a ser un partidazo, porque ellos también se juegan mucho y debemos tenerlo en cuenta. Tenemos que salir ambiciosos, como en la primera parte de Tarragona, e ir a por el partido. Sólo nos vale ganar y, si no lo conseguimos, de poco servirá lo que hagan los demás", ha matizado el jugador.

El joven futbolista ha abogado por seguir con "la línea de los últimos partidos" para buscar la victoria, resultado que se les resiste a los azules desde hace más de un mes y que esperan conseguir repitiendo el juego que mostraron ante Zaragoza o Nástic.

"Estamos compitiendo bien en estas últimas jornadas, pero no nos han acompañado los resultados. El fútbol es así, otras veces hemos ganado haciendo menos, y ahora que tenemos más méritos no ganamos. Tenemos que creer en nosotros mismos y seguir", ha concluido Torró, al que le preocupan las altas temperaturas y la humedad de Córdoba, pero no lo considera una "excusa".

Los azules han llevado a cabo la última sesión a puerta abierta de la semana esta jornada, con la principal novedad de Juan Carlos, que ayer se retiró por una molestia en la rodilla y hoy ha trabajado con normalidad, y las bajas de Ortíz y Michu, casi descartados para Córdoba.