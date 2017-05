Trabajadores Puerto Avilés temen que proyectos I+D+i sean excusa de recortes

Avilés, 25 may (EFE).- El Comité de Empresa de la Autoridad Portuaria de Avilés ha expresado hoy su temor a que la incorporación de nuevas tecnologías, como el reciente proyecto de "Smart Port", "pueda ser la excusa perfecta para una futura reducción de plantilla".

"Esto no significa que la representación laboral esté en contra del I+D+I, pero sí del despilfarro, como es el aumento de contratas, sistemas de control de accesos que no funcionan, drones que no vuelan, o medidas de control medioambiental que no acaban de dar sus frutos", sostiene el comité en una nota.

Ese temor es uno de los asuntos que ha trasladado hoy la presentación de los trabajadores en una carta entregada al presidente de Puertos del Estado, José Llorca Ortega, con motivo de su presencia en una jornada organizada en las instalaciones de la terminal marítima local.

Los representantes han trasladado su preocupación por el futuro de los servicios prestados en régimen directo -"y por tanto, la consolidación y avance en el empleo"- y las políticas de recortes del gasto público "que han venido para quedarse, a pesar de la máxima de la autosufiencia económica de los puertos".

"Esta situación aboca a una estrangulación de los servicios prestados por el puerto de Avilés, que se realizan cada vez con menos personal y con aumento de la temporalidad elevadísimo", recalca el Comité en su nota.