Varela resalta el trabajo "extraordinario" de Blanco al frente de Empleo

Oviedo, 25 may (EFE).- La consejera de Servicios y Derechos Sociales, Pilar Varela, ha resaltado hoy el trabajo "extraordinario" realizado por el consejero de Empleo, Francisco Blanco, quien ha presentado su dimisión, sobre todo "liderando" las negociaciones de los acuerdos de concertación social.

En declaraciones a los periodistas en el marco de su visita al Mercado de Cooperativas y Asociaciones Educativas, Varela ha dicho que es "una pena" que haya dimitido tras dos años trabajando juntos en el Consejo de Gobierno del Principado.

El consejero de Empleo, Industria y Turismo ha presentado su dimisión tras casi dos años en el cargo para reincorporarse a su puesto de profesor de Hacienda Pública en la Universidad de Oviedo.

La consejera ha destacado el papel desarrollado por Blanco en las negociaciones con los agentes sociales y económicos para alcanzar un acuerdo de concertación.

"Hemos trabajado codo a codo todo el Gobierno pero el liderazgo lo ha llevado su Consejería y reconozco el trabajo realizado por Pachi", ha subrayado.

Varela ha dicho que siente "un respeto absoluto" por la decisión de su ex compañero en el Consejo de Gobierno para poner fin a su trabajo al frente de la Consejería y volver a la Universidad.

"No me ha gustado", ha reconocido, no obstante, Varela, que ha indicado que ahora será el presidente, Javier Fernández, quien tome la decisión y nombre a otra persona para formar parte del Consejo de Gobierno y de la Consejería.

Por último, ha dicho que a "Pachi" le desea "lo mejor" en su ámbito personal y profesional y ha apuntado que al Gobierno se incorporará otra persona que, "con toda certeza", desarrollará la labor que ha estado haciendo el consejero.