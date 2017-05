Los hermanos Sánchez-Cabezudo ruedan "La zona" como "metáfora de la crisis"

Lláscares , 26 may .- Los hermanos Alberto y Jorge Sánchez-Cabezudo han desarrollado la historia de un crimen en un lugar devastado por un accidente nuclear como "una metáfora de la crisis económica", en el rodaje de la serie televisiva "La zona" que emitirá en otoño Movistar+.

El equipo de filmación está trabajando estas semanas en el Pozo Candín, una antigua explotación hullera de las cuencas mineras asturianas, tras haber grabado algunas escenas en San Esteban de Pravia y Cudillero, en la costa cantábrica.

La serie, que para una primera temporada consta de ocho capítulos de 50 minutos, se inspiró en el accidente nuclear registrado en 1986 en Chernóbil, en Ucrania, pero cuando estaba todo dispuesto para iniciar el rodaje ocurrió la fuga de radiación de Fukushima, en Japón, en marzo del 2011.

El impacto que este suceso tuvo en la sociedad obligó a cancelar el proyecto y el guión estuvo guardado en un cajón durante años hasta que se dieron las condiciones para rodarlo, ha explicado hoy Alberto Sánchez-Cabezudo.

El director ha asegurado que "La zona" es un "thriller" que sirve como "excusa" para contar cómo se ha alterado la vida cotidiana y perdido la belleza de un paraje natural extraordinario por un suceso inesperado, en un relato que tiene "un paralelismo con la crisis".

Protagonizada por Eduard Fernández, en el papel de Héctor, un policía que retoma su actividad después de una larga baja tras haber pedido a su hijo en el accidente nuclear, la serie profundiza también en los aspectos sicológicos de unos personajes obligados a adaptarse a la nueva realidad.

Al actor catalán le ha "caído" la responsabilidad de llevar "casi todo el peso del rodaje" porque está presente en la mayoría de las escenas, en las que deja traslucir la crisis personal de un policía depresivo y desencantado.

"Fue duro meterse en el personaje, su drama personal es muy intenso, como intensa también es la historia que cuenta la serie", ha dicho el actor hoy durante un descanso en el rodaje.

Emma Suárez encarna a Marta, la ex mujer de Héctor y madre de Esther, interpretada por Marina Salas, que a su vez es la ex pareja de Martín (Álvaro Fernández), otro policía que acompaña a su ex suegro en la investigación del asesinato.

Martín tiene como referente "paterno profesional" a Héctor, aunque por momentos la tensión entre ambos aflora, puesto que cada uno tiene "sus propias contradicciones y dudas", ha explicado Fernández.

El elenco se complementa con el reciente ganador de un Goya Manolo Solo, Carlos Bardem, Alexandra Jiménez, Álvaro Fernández, Sergio Peris-Mencheta, Luis Zahera, Tamar Novas y Alba Galocha.

El rodaje de la nueva serie requerirá quince semanas en 160 localizaciones en las que no se ha montado ningún decorado, y sólo algunas escenas interiores se han grabado en Madrid.

El paisaje "verde y ocre" de Asturias, con su luz "plomiza" por momentos, y su clima variable y "húmedo" son "joyas" para una grabación que aspira a tener una "textura cinematográfica", según ha expresado el director de Arte, Diego Modino.

El director Jorge Sánchez-Cabezudo ha destacado que en los últimos diez años el lenguaje televisivo ha "evolucionado muchísimo" y se "ha creado una nueva narrativa" impulsada por el cable y las emisiones a la carta.

La televisión generalista está perdiendo terreno frente a los productos dirigidos a públicos definidos que exigen niveles de calidad similares a los del cine, ha afirmado.

"La zona" es un trabajo escrito y dirigido por los hermanos Sánchez-Cabezudo tras el éxito de la serie "Crematorio", sobre la corrupción y el "boom" de la construcción basada en la novela homónima de Rafael Chirbes.