El periodista Sid Lowe, candidato popular a pregonero de San Mateo

Oviedo, 26 may (EFE).- El periodista británico Sid Lowe, oviedista y ovetense de adopción, ha sido propuesto como pregonero de las fiestas de la ciudad por un grupo de asturianos aglutinados tras ROST, asociación internacional de aficionados del Real Oviedo, equipo de fútbol de la ciudad en cuya internacionalización y salvación económica el británico ha tenido un papel fundamental.

"Sid es una persona merecedora de protagonizar dicho acto tanto por ayudar al equipo representativo de la ciudad en sus peores momentos -al borde de la desaparición-, como por su papel activo en la internacionalización de la ciudad, promoviendo Oviedo y contribuyendo a su actividad turística", dice la propia nota emitida por ROST (Real Oviedo Shareholders Trust).

Lowe, cuyo vínculo con la ciudad es tal que su hijo se llama 'Charlie Mateo', se muestra "abrumado" por la iniciativa y, aunque no acaba de creérselo, ya bromea con que durante las fiestas, que tienen lugar en el mes de septiembre, Oviedo ya será "ciudad de Primera".

"No lo esperaba, es una muestra más, y van unas cuantas ya, de que la gente me trata demasiado bien en Oviedo. No tengo palabras. Oviedo siempre ha formado una parte importantísima de mi vida, y dirigirme a la gente en San Mateo seguiría siéndolo", comenta el "ovetense", que aterrizó en la capital asturiana en 1996 como Erasmus y se quedó vinculado a la ciudad de por vida.

El periodista de The Guardian es el principal responsable de que futboleros de todo el mundo conocieran la historia del Real Oviedo, equipo de "Mata, Michu y Cazorla" que estaba al borde de la desaparición -tal y cómo narraba allá por 2012 en sus redes sociales- y que ahora no sólo se ha salvado sino que cuenta con accionistas en más de 80 países gracias a la campaña de Lowe.

"Sid le tiene mucho cariño a la ciudad, y esta es una forma de devolverle un poco de lo mucho que hace por la imagen de Oviedo en el mundo. La idea surgió de manera espontánea, charlando entre oviedistas, y decidimos darle impulso más en serio", explica Matías García, representante de ROST.

Para Oscar Sáinz, responsable de proyectos de la ONG Asturies x África, la figura de Sid Lowe es "merecedora" de todo tipo de homenajes, y es que el periodista ha sido protagonista también del último proyecto de la ONG en Gambia, país hasta el que viajó el londinense para representar al Oviedo en un 'derbi solidario' cuyo fin era recaudar fondos para construir un pozo de agua potable.

"Te das cuenta de la calidad humana de Sid cuando le ves aterrizar en Banjul sonriendo, tras trece horas de vuelo y dos escalas en Bruselas y Dakar. Su implicación con la ONG ha sido fundamental en la recaudación de fondos para el pozo que ya está construyéndose", comenta Sáinz.

La iniciativa, lanzada al mediodía, se ha hecho viral en las redes sociales y roza ya las mil firmas en la plataforma digital Change.org.