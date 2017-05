IU pide cesar al gerente de Cogersa por materiales vendidos a Mieres

Oviedo, 26 may (EFE).- El diputado de IU Ovidio Zapico ha solicitado hoy la destitución del gerente de Cogersa, Santiago Fernández, por la venta al Ayuntamiento de Mieres de 79,26 toneladas de materiales para mantenimiento de vías públicas que no cumplían la normativa sobre residuos contaminados.

Esta circunstancia figura en el informe enviado a la corporación mierense por la directora general de Prevención y Control Ambiental, Elena Marañón, tras el expediente incoado por el Servicio de Control Ambiental que certificaba que el consorcio vendió en dos ocasiones residuos tratados pero no inertes.

El documento señala además que Cogersa no cumplió en ambas ventas -una al Ayuntamiento de Mieres y otra a una empresa- conforme a la ley de residuos y suelos contaminados por lo que se les prohibía la entrega en lo sucesivo de dicho material a entidades o empresas no autorizadas como gestores de residuos y advertía de que, de no hacerlo, podría dar lugar a acciones sancionadoras.

Dicho documento contrata con la respuesta por escrito de la consejera de Infraestructuras, Belén Fernández, a una pregunta del diputado de IU en el que asegura que "se puede determinar que los materiales áridos reciclados vendidos a entidades públicas no son materiales contaminados, sino materiales reciclados".

Según Fernández, Cogersa tiene mecanismos suficientes para garantizar el cumplimiento de las normativas ambientales en la gestión de los materiales reciclados que vende "cumpliéndose con la legislación vigente y con las instrucciones técnicas sectoriales en su proceso de recuperación y comercialización".

Para el parlamentario de la coalición, de esta forma Fernández intenta "encubrir la nefasta gestión de la dirección de Cogersa que vendió de forma fraudulenta a Mieres un material que no se podía usar" por lo que reclama que el consorcio retire las 79,26 toneladas y devuelva el importe pagado por el Ayuntamiento.

"Es un buen momento para producir modificaciones en el organigrama de Gobierno regional y que, quizás, no hay mejor ocasión para que las modificaciones lleguen a la cúpula de Cogersa, que ha demostrado que no está a la altura de lo que la sociedad asturiana se merece", añade el diputado de IU.