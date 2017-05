Fernández pide que Asturias no sea usada como "moneda de cambio" en la FSA

Oviedo, 27 may (EFE).- La presidenta del PP de Asturias, Mercedes Fernández, ha dicho hoy que espera que "a consecuencia de acontecimientos internos en el seno del POSE, Asturias no se resientan, no siga paralizada y no sea una moneda de cambio entre unos y otros en el ámbito del socialismo asturiano".

En declaraciones a los periodistas, la líder regional del PP no ha querido entrar a analizar las razones por las que el secretario general de la Federación Socialista Asturiana y presidente de la Comisión Gestora del PSOE, Javier Fernández, anunciará ayer su decisión de no optar de nuevo al cargo en el Congreso regional previsto para el próximo mes de septiembre.

Con motivo de la reunión de la Unión Intermunicipal del PP que se celebra en Avilés, Fernández ha señalado que el presidente asturiano lleva "una época larga", 17 años, al frente de la FSA.

"Asturias no debe pasar sólo de página, sino cambiar de libro", ha subrayado la presidenta del PP regional, que ha dicho que a la Comunidad Autónoma no le interesa que hayan "líos internos, ni cuitas" de partidos, sino un Gobierno que apueste por la creación de empleo.

Por último, ha resaltado el "importante esfuerzo" realizado por el PP para apoyar unos presupuestos regionales, en 2015 y en al actual ejercicio, en pro del interés general de la región y no de su propio partido.