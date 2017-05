PP culpa a Alonso del "absentismo" en las evaluaciones de diagnóstico

Oviedo, 26 may (EFE).- El diputado del PP David González Medina, ha culpado hoy al consejero de Educación y Cultura, Genaro Alonso, del "absentismo" escolar registrado durante las pruebas de evaluación de diagnóstico de sexto curso de Educación Primaria y de cuarto de la Educación Secundaria Obligatoria (ESO).

Medina ha señalado al consejero como el responsable de que "el 80 por ciento de los alumnos de la ESO de Asturias no hayan querido hacer las evaluaciones del final de ciclo".

"El cinismo del consejero socialista no tiene límites. Lo que ha pasado es culpa de Alonso y de su equipo. Ellos son los principales responsables", ha subrayado.

El diputado del PP ha dicho que, "desde que tomó el cargo como consejero, ha centrado su política en atacar al Gobierno central, en cuestionar sus medidas y leyes".

"Uno no puede llevar dos años sirviéndose de plataformas radicales para azuzar las calles y cuestionar todo lo que hace el Gobierno. No puede sorprenderse de que haya habido un altísimo número de estudiantes que no hayan realizado la prueba de final de ciclo de la ESO", ha recalcado.

Medina ha pedido a Alonso que en vez de atacar al Gobierno central se dedique a resolver los problemas de la educación asturiana, sobre todo los relacionados con los colegios públicos.

Le ha instado a sentarse y reunirse con el profesorado de los colegios públicos, en especial, con los interinos, "para dar una solución al conflicto que padecen".

También le ha pedido que afronta la deuda con los centros educativos, que muchos de ellos "sufren un retraso inaceptable", y que no traslade a los municipios gastos que son de su departamento.