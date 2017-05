El guitarrista Marc Ford presentará en el Niemeyer su disco "The Vulture"

Avilés, 30 may (EFE).- El norteamericano Marc Ford, considerado uno de los guitarristas más sobresalientes a nivel mundial, actuará el próximo sábado, 3 de junio, a las 21:00 horas, en el Centro Niemeyer para presentar su último disco titulado "The Vulture", con la formación asturiana Winchester como telonera.

Ford está de gira por España con The Neptune Blues Band, una formación versátil que está compuesta por Mike Malone (voz, harpa y teclado), John Bazz (bajo) y Anthony Arvizu (percusión).

"The Vulture" es el último trabajo de Ford y en él refleja, según reseña la organización, sus mayores fortalezas como músico, como son las letras memorables, ritmo sugerente y alma de blues-rock.

Marc Ford comenzó su carrera musical en Los Ángeles en 1980 con su propio grupo, Burning Tree.

En 1991 se unió a la mítica formación Black Crowes y con ellos grabó tres discos y participó en giras con las que recorrió el mundo.

En 2002 editó su primer disco en solitario, "It?s about time", que fue seguido en los sucesivos años por tres más: "Weary and Wired" en 2007, "The Fuzz Machine" en 2010 y Holy Ghost en 2014.

Winchester, una formación asturiana de blues-rock, ejercerá de telonera del guitarrista californiano.