Javier Vidal se hace cargo de la coordinación de C's Avilés

Avilés, 30 may (EFE).- El exdelegado de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) en Asturias Javier Vidal se ha hecho cargo de la coordinación de la nueva Junta Directiva de Ciudadanos de Avilés, y se ha puesto como objetivo "cohesionar el partido" y ampliar su número de afiliados.

La nueva Junta Directiva, que ha sido presentada esta tarde en un hotel de la ciudad, está integrada, además, por José Luis Ferrera, como secretario; Antonio Rañón (responsable de Estrategia), y Adrián Rodríguez Ares (Redes Sociales y Comunicación), mientras que la portavoz en el Ayuntamiento, Carmen Pérez Soberón, hará las funciones de enlace de la organización con el Grupo Municipal.

Vidal se ha propuesto que la agrupación de C's en Avilés, la tercera ciudad con más población en Asturias, sea también, como mínimo, la tercera en importancia dentro de la organización en cuando al número de afiliados.

Otro objetivo, ha indicado, es "trabajar intensamente por los intereses de los avilesinos" en colaboración con los equipos de la formación naranja, tanto en el ámbito autonómico como en el nacional.

Vidal ve también otro ámbito de trabajo en un mayor asentamiento en la comarca de la formación que lidera Albert Rivera, dado que actualmente únicamente está presente en el municipio de Castrillón, además de en el avilesino.

"El trabajo que hace el partido a nivel estatal es el espejo en el que nos tenemos que ver las agrupaciones locales, es decir, trabajar con propuestas sensatas y cercanas a la ciudadanía", ha explicado el coordinador local de la formación naranja, que ya estuvo años atrás formando parte del PP.

C's obtuvo dos concejalías en Avilés en los últimos comicios locales, que fueron ocupadas por el que fuera portavoz, Juan Cuesta, y la que ahora ocupa ese cargo, Carmen Pérez Seberón.

Sin embargo, una crisis interna mermó el grupo a la mitad, tras la expulsión de Juan Cuesta del partido, lo que, a su vez, produjo algunas bajas más en la formación.

La expulsión se produjo a raíz de que se hiciera público un comentario suyo dirigido a un grupo de WhatsApp en el que llamaba a su compañera "puta vaga".

Juan Cuesta pasó entonces a su condición de concejal no adscrito, pero, en la práctica, no la ejerce porque decidió no participar en la actividad municipal ni acceder a las dietas y retribuciones que tiene designadas.