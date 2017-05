Maniega califica la creación de la gestora del PP de Avilés de rocambolesca

Avilés, 30 may (EFE).- La presidenta de la Junta Local del PP de Avilés, Carmen Rodríguez Maniega, ha calificado de "rocambolesca" la decisión de la dirección del partido de crear gestora local, que ha considerado, además, que es contraria a la militancia y al propio portavoz municipal, Carlos Rodríguez de la Torre.

"Una vez que anuncié que me iba -que no se presentará a la reelección- la gestora no es contra mi, es contra el PP de Avilés porque no lo puede domar y contra el portavoz municipal porque contradice el discurso contra la bicefalia", ha indicado Rodríguez Maniega en declaraciones a Efe.

La todavía presidenta local se refiere al hecho de que la gestora no vaya a estar presida por Carlos Rodríguez de la Torre si no por el diputado regional Pedro de Rueda.

También ha recordado que ese rechazo a la bicefalia lo utilizó la presidenta regional del PP, Mercedes Fernández, cuando se enfrentó a ella como precandidata para el último congreso y defendió que era mejor que el puesto lo ocupara la persona que tiene el cargo de portavoz en la Junta General del Principado.

"Sin embargo, ahora planta al frente de una gestora a un afiliado del PP de Gijón", ha declarado Rodríguez Maniega.