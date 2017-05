El PSOE de Avilés pide poder invertir 5 millones del superávit municipal

Avilés, 30 may (EFE).- La concejala de Hacienda de Avilés, Raquel Ruiz, ha reclamado hoy al Gobierno Central que anule las restricciones de gastos a los ayuntamientos para, en el caso de la ciudad, poder usar el superávit de 5 millones de euros en actuaciones de mejora.

"Son 5 millones de euros que no pudimos gastar, no porque no tuviéramos capacidad para ello, si no por las restricciones de techo de gasto que establece la actual ley que nos impide gastar por encima de un limite establecido", ha explicado la edil.

Ha lamentado que, en lugar de poder destinar esos 5 millones a la mejora de los servicios públicos o políticas de empleo mediante gasto corriente, se tenga que destinar -en caso de que el gobierno central no autorice otra cosa- a amortizar deuda municipal, "algo innecesario e ineficiente porque la de Avilés es una deuda que se encuentra en niveles óptimos".

Raquel Ruiz ha advertido de que, si esta cuestión no se soluciona pronto, algunas inversiones que estaba previsto acometerse este año con el remanente "no podrán llevarse a cabo".

La concejala de Hacienda ha presentado las cuentas municipales del ejercicio pasado, para las que mañana se abre el procedimiento de información pública en el BOPA.

La previsión es que se proponga su aprobación en la sesión plenaria de agosto o septiembre para enviarla, a continuación, a la Sindicatura de Cuentas.

Ha resaltado del anterior ejercicio el período medio de pago a proveedores -calculado como deuda comercial a 31 de diciembre-, que se sitúa en 5,02 días.

Además, ha indicado que el volumen de deuda viva se sitúa en 27 millones de euros, lo que considera unos niveles "óptimos" al encontrarse muy por debajo del límite del 75 por ciento de los ingresos corrientes.

El Gobierno local cerró el presupuesto 2016 con derechos reconocidos por un importe de 65.047.101 euros y obligaciones reconocidas de 61.632.169 euros.

El resultado presupuestario final de las cuentas, tras los ajustes donde se cuantifican los gastos financiados con remanente líquido de tesorería, se cerró con una desviación positiva de 6,6 millones de euros y un remanente líquido de tesorería de 6,7 millones.

Respecto el nivel de ejecución, Raquel Ruiz ha subrayado que "se ha ejecutado hasta el último euro posible sin superar el límite del techo de gasto, que este año ha estado mucho más ajustado que otros".