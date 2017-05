Berjón: "Hemos estado a la altura de casi todos los equipos"

Oviedo, 31 may (EFE).- El extremo del Real Oviedo Saúl Berjón, ha llamado hoy la atención sobre la temporada del equipo que, a su juicio, acaba con un final "duro" pero ha tenido momentos buenos en los que el conjunto azul ha estado "a la altura" del resto de rivales pese a quedarse prácticamente fuera de la eliminatoria de ascenso a dos jornadas del final.

"Aunque matemáticamente haya opciones, hay que ser realistas, es muy difícil y lo que toca es acabar la temporada de la mejor manera posible. Si te das cuenta llevamos en cincuenta y pico puntos siete partidos, pero los demás también, no nos sacan mucho... ha sido un final en el que los que luchaban por la permanencia han apretado más que los que luchaban por el ascenso", ha señalado el centrocampista.

Berjón, que tiene contrato con la entidad carbayona, piensa ya en afrontar la pretemporada de la mejor manera, pero, antes de eso, en ganar a un Sevilla Atlético que visita el Carlos Tartiere el próximo domingo a las 20.00 horas.

"Toca acabar ganando al Sevilla, va a saber a poco pero por lo menos hay que seguir ganando, y dar buena imagen. Luego ya empezaremos de nuevo, resetearemos la cabeza e intentaremos empezar de la mejor manera la pretemporada", ha comentado el futbolista.

El jugador carbayón, que cree que el equipo ha "merecido más" en estas últimas jornadas, ha destacado que al Oviedo le ha faltado "estar fino" de cara a gol en los últimos ocho o nueve partidos, factor que, unido a la "mala suerte" y a "los árbitros", ha hecho que las cosas no hayan salido como se esperaba en el seno del club azul.

"Los árbitros nos han quitado algún punto que nos hubiera dado vida, pero tenemos que mirarnos a nosotros mismos. En Córdoba, que era donde nos la jugábamos, fueron superiores a nosotros en el resultado, aunque tuvimos más ocasiones. Hemos tenido mala suerte de cara a puerta al final, antes llegábamos y metíamos y ahora no han entrado los goles", explica el propio Berjón.

En lo personal el jugador ha reconocido que si el Oviedo no cumple sus expectativas, él tampoco, y ha insistido en que es importante recordar el "pasado reciente" del equipo carbayón fuera del fútbol profesional para valorar la consecución de la permanencia en la segunda división.

"No voy por libre, sin conseguir objetivos grupales no se consiguen los individuales. Conseguimos salvar la categoría, que no está mal. No hay que olvidarse de que hace muy poco estábamos en Tercera y Segunda B, y hay bastante gente lo olvida", ha concluido Berjón, que no ha querido valorar la posible salida de Fernando Hierro del club azul ya que, afirma, se dedica solo "a entrenar".

Los azules, que han trabajado con la novedad de Verdés como central en la defensa habitual, volverán a ejercitarse mañana con el fin de preparar esa visita del Sevilla Atlético, partido que supone la despedida de la temporada en el Carlos Tartiere.