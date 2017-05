M.Fernández pide "no buscar 5 pies al gato" por nombramiento gestora Avilés

Oviedo, 31 may (EFE).- La presidenta del Partido Popular de Asturias, Mercedes Fernández, ha defendido la designación del diputado regional Pedro de Rueda como presidente de la comisión gestora que dirigirá la formación en Avilés, y ha dicho que "no hay que buscar cinco pies al gato porque no los tiene".

El Comité Ejecutivo del PP de Asturias ha aprobado ayer por unanimidad la creación de una comisión gestora al frente del partido en Avilés, presidido hasta ahora por Carmen Rodríguez Maniega, que intentó optar a la Presidencia de la formación en Asturias de cara al último Congreso regional.

Mercedes Fernández ha subrayado que De Rueda "vive en Gijón, pero toda su vinculación laboral a lo largo de su vida" ha sido con Avilés.

"Lo que queremos es trabajar y mucho, y ganar las elecciones en Avilés y para eso hay que coordinarse con la dirección regional e intensificar los trabajos al frente de la organización local", ha declarado.

A preguntas de los periodistas, la presidenta del PP de Asturias ha apuntado que al nuevo responsable de la formación en Avilés le acompañarán los seis concejales avilesinos y "otras personas que tratarán de dinamizar el partido para que sea una opción ganadora".

Para Fernández "no se pueden producir vacíos, huecos ni descoordinaciones ni pasividades", y ha agregado: "Lo que hay que hacer es trabajar y mucho; algunos lo hacemos y nos faltan horas al día, y lo que no puede ser es que en la tercera ciudad de Asturias, por número de habitantes, haya vacío".

Por ese motivo, ha apuntado, que el Comité Ejecutivo regional ha considerado necesario "potenciar a través de un nuevo impulso" el PP de Avilés, en una decisión adoptada por "unanimidad, perfectamente legítima y democrática, conforme a los estatutos de la formación en Asturias y a los recientemente aprobados en el último congreso nacional".

Ha descrito una situación de "normalidad más absoluta", con la intensificación necesaria "de trabajo y de coordinación" en el ámbito local y autonómico, y ha rechazado "debatir con el pasado" en alusión a las manifestaciones de la expresidenta de la Junta Local del PP de Avilés, Carmen Rodríguez Maniega, quien ha calificado de "rocambolesca" la creación de la gestora.

"A mí se me da muy mal polemizar y muy bien trabajar", ha dicho Mercedes Fernández en la localidad de Nueva de Llanes, donde ha participado en la segunda parada de la campaña "Mayoría en Asturias: los miércoles, carretera", que busca acercar a pequeñas localidades la actividad del partido en el Parlamento y conocer, de primera mano, sus necesidades y propuestas.

Ha recordado que la iniciativa prosigue con la visita a los pequeños núcleos poblacionales o parroquias que no son los "destinos al uso" de las actuaciones políticas, al entender "interesante acompasar" el discurso con la visita para escuchar a los asturianos que "pagan los impuestos como quienes viven en el área central", y en ocasiones "no tienen la misma prestación de servicios".

En referencia a Nueva, una parroquia de casi 500 habitantes cercana a Llanes, ha señalado que cuenta con actividad en el sector autónomo y comercio, y en la que "pernocta" mucha gente que realiza su trabajo en otro lugar.