Manuales del Sespa incorporan treinta recomendaciones sobre lo que no hacer

Oviedo, 31 may (EFE).- El Servicio de Salud del Principado (Sespa) incorporará a sus guías y manuales de práctica clínica las 30 Recomendaciones de No Hacer (RNH), avaladas por 25 sociedades científicas independientes, sobre actuaciones que no han demostrado su eficacia o incluso pueden provocar daños a los pacientes.

Entre estas sugerencias figuran la petición de pruebas, la aplicación de tratamientos y la práctica de exploraciones o revisiones que, en algunos casos, carecen de efectividad o resulta escasa o dudosa y no son coste-efectivas ni prioritarias para beneficiar al enfermo, por lo que se consideran innecesarias.

También incluyen aquellas actuaciones que no garantizan los derechos de los ciudadanos, la calidad de la atención o la sostenibilidad del sistema.

Con estas recomendaciones también se busca evitar los daños causados por un acto médico (iatrogenia), disminuir la variabilidad en la práctica clínica y contribuir a difundir entre los profesionales el compromiso con la calidad y la eficiencia de los cuidados y el uso adecuado de los recursos sanitarios entre la población.

Estos objetivos son similares a los de otras agencias internacionales como la NICE, en Reino Unido, y la ABIM Foundation, en Estados Unidos, que se basan en la mejor evidencia científica disponible para realizar sus aportaciones.

Según ha informado el Gobierno regional, las veintitrés primeras propuestas asumidas por el Sespa han sido presentadas hoy por su gerente, José Ramón Riera, en un acto organizado por la Oficina de Evaluación de las Tecnologías Sanitarias del Servicio de Salud para difundir las primeras conclusiones del proyecto Compromiso por la Calidad de las Sociedades Científicas en España.

A la jornada han asistido medio millar de profesionales del sector y representantes de las principales sociedades científicas que han colaborado en este proceso.