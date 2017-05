La pensadora británica Karen Armstrong, Premio Princesa de Ciencias Sociales

Oviedo, 31 may (EFE).- La pensadora e investigadora británica Karen Armstrong, considerada una referencia internacional en el estudio comparativo del islamismo, el judaísmo y el cristianismo, ha sido galardonada hoy en Oviedo con el Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales 2017.

La candidatura de Armstrong, una de las veinticinco procedentes de doce países que aspiraban al galardón, había sido propuesta por Pedro Miguel Echenique, Premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica 1998.

El jurado ha decidido concederle el premio a Armstrong por tratarse de "una de las mayores autoridades" en el conocimiento del judaísmo, el cristianismo y el islam, y por "la profundidad de sus análisis históricos".

Además, con esta concesión, el jurado ha querido destacar "la relevancia del estudio de las religiones para comprender la sociedad y el mundo contemporáneos".

Oficial de la Orden del Imperio Británico, Armstrong ha recibido, entre otras distinciones, el Premio TED (EE.UU., 2008), el Building Bridges de la Asociación de Científicos Sociales Musulmanes (Reino Unido, 2004) y el The Freedom of Worship de la Fundación Roosevelt y el Instituto Roosevelt (EEUU, 2008).

Nacida en 1944 en Wildmoor (Reino Unido), Karen Armstrong ingresó en el convento católico de la Sociedad del Santo Niño Jesús en 1962 y, siendo novicia, comenzó sus estudios en la Universidad de Oxford en el St. Anne's College.

En 1969 abandonó la vida religiosa y, más tarde, obtuvo la licenciatura en Literatura Contemporánea.

Fue, de 1973 a 1976, profesora en el Bedford College de la Universidad de Londres y entre 1976 y 1981, profesora de inglés y jefa de Departamento en la Escuela Femenina James Allen (Dulwich, sur de Londres).

Ha sido profesora de Cristianismo en el centro rabínico Leo Baeck College de Londres, y desde 2005 es miembro del Grupo de Alto Nivel de la Alianza de las Civilizaciones, una iniciativa de la ONU.

Su primer libro fue Through the Narrow Gate (1982), relato autobiográfico que continuó en The Spiral Staircase (2004).

Sus obras Una historia de Dios: 4.000 años de búsqueda en el Judaísmo, el Cristianismo y el Islam (1993) y The Battle for God: Fundamentalism in Judaism, Christianity and Islam (2000) fueron éxitos de ventas.

Además, es autora de otros 20 títulos más sobre la fe, las principales religiones, los elementos comunes entre ellas, y el papel que juegan en el mundo moderno.

Entre sus obras, que han sido traducidas a numerosos idiomas, destacan Holy War: The Crusades and Their Impact on Today's World (1988), Historia de Jerusalén: una ciudad y tres religiones (1996), La gran transformación: El principio de nuestras tradiciones religiosas (2006) e Historia de la Biblia (2007).

Sus estudios y libros sobre el islam -Mahoma: biografía del profeta (1991) fue el primero- la dieron a conocer como pensadora e investigadora entre la comunidad musulmana de Reino Unido y Estados Unidos.

El galardón de Ciencias Sociales recayó el pasado año en la historiadora británica Mary Beard, catedrática de Clásicas en el Newhham College de la Universidad de Cambridge y responsable de varias series para la BBC sobre el mundo clásico.

En años anteriores lo han recibido, entre otros, la economista francesa Esther Duflo, el hispanista francés Joseph Pérez, la socióloga holandesa Saskia Sassen, la filósofa estadounidense Martha Nussbaum, el psicólogo estadounidense y profesor de la Universidad de Harvard Howard Gardner o el equipo arqueológico de los Guerreros y Caballos de Terracota del Mausoleo de Qin Shihuang (China).

Este ha sido el quinto de los ocho galardones que se conceden en los XXXVII Premios Princesa de Asturias tras los otorgados en las Artes al artista sudafricano William Kentridge, el de Comunicación y Humanidades al grupo musical y humorístico Les Luthiers, el de Cooperación Internacional a la Hispanic Society of America y el de los Deportes a la selección de rugby de Nueva Zelanda.

En las tres próximas semanas se fallarán, por este orden, los correspondientes a Letras; Investigación Científica y Técnica; y Concordia.