Roxín pide a los comerciantes de Avilés que no tengan miedo "ni al miedo"

Avilés, 31 may (EFE).- El presidente de la Unión de Comerciantes de Avilés y Comarca (UCAYC), José Manuel García "Roxín", ha pedido hoy a los autónomos que no tengan miedo "ni al miedo" haciendo suyas unas palabras pronunciadas por el presidente norteamericano Franklin Roosevelt en 1932, en plena crisis.

"Hoy, 85 años después, esas palabras no han perdido ni un ápice de su importancia, y por eso me gustaría hacerlas mías y deciros que, pese a las dificultades, no debemos tener miedo ni siquiera al miedo, que si estamos juntos no estamos solos", ha declarado en una asamblea celebrada para reafirmarle en su cargo por un mandato más.

La Asamblea General de la UCAYC, una organización que agrupa a más de 800 autónomos y empresarios de toda la comarca, ha proclamado en su puesto tanto al presidente como a los miembros del Comité Ejecutivo que le acompañarán durante los próximos cuatro años.

La asamblea ha contado con la participación de la alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín, que se ha referido al sector comercial como "el mejor termómetro de la actividad de una ciudad".

"Creemos en la potencialidad de nuestro comercio y hemos asumido un compromiso constante en las últimas décadas", ha indicado la regidora local, en alusión a un convenio de colaboración que firma cada año con la UCAYC.

El Ayuntamiento concedió el pasado año a la UCAYC una subvención de 75.000 euros, que supuso la movilización de 192.450 euros para llevar a cabo proyectos de innovación y promoción del comercio local.

El convenio permitió, además, seguir avanzando en el desarrollo del Centro Histórico Comercial, y la Zona Comercial Versalles - El Arbolón, con campañas de promoción especificas.

"Vamos a ser aun más ambiciosos en este reto gracias a los Fondos FEDER-DUSI, que incluyen una partida destinada a la promoción comercial de Versalles y La Luz, porque el comercio asume un papel esencial en nuestro reto estratégico de rejuvenecimiento de ciudad", ha indicado.

Monteserín se ha comprometido a realizar un esfuerzo mayor para incrementar la dotación del próximo convenio con la UCAYC, de modo que se puedan impulsar nuevas actividades.