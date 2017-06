Linares: "Me niego a acabar la temporada con nueve partidos sin ganar"

Oviedo, 1 jun (EFE).- El delantero del Real Oviedo Miguel Linares, valorado por la afición como el mejor jugador de mayo, ha dicho que ningún futbolista merecía ese galardón este mes por la mala racha del equipo, y ha confesado que "se niega" a acabar la temporada sin volver a ganar, resultado que no se da desde hace siete partidos.

"Por un lado estoy agradecido por el reconocimiento de quienes confían en mí y me han votado, pero por otro creo que no es merecido. Es un momento difícil, con sensaciones similares a las del año pasado. Quedan dos partidos y vamos a dejarnos la vida en ganarlos sirvan para entrar en play-off o no", ha explicado el ariete azul.

El maño sabe que las posibilidades del Oviedo son remotas de cara a clasificar en play-off, pero insta al equipo a "dar el 100 por cien" y "dejarse la vida" en estos dos últimos encuentros por si surge esa "carambola imposible" que devuelva a los azules sus opciones -derrotas de Huesca y Valladolid-.

"Nos dejaremos todo lo que tengamos en estos dos choques, y, aunque no se consiga el objetivo, trataremos de quitar ese mal sabor de boca que tenemos y que hemos dejado en la afición. Me niego a irme de vacaciones con nueve partidos seguidos sin ganar, y llevamos siete", apunta Linares.

El delantero ha señalado que al equipo no le han salido las cosas en muchos partidos en los que "ha merecido más", pero se ha mostrado realista y ha explicado que cuando eso se da, es también porque el equipo viene haciendo "algo mal" y no sólo por mala suerte.

"Llevamos mes y medio en el que hemos tenido partidos como el de Zaragoza, en el que creamos muchas ocasiones, pero no hemos ganado. No tengo la sensación de que merezcamos esta situación, pero si se da es porque no estás haciendo las cosas bien, y ahí están los resultados", explica el punta.

Para el atacante azul que haya o no opciones de play-off no debe cambiar la intensidad de entrenamiento, y se ha marcado como objetivo acabar con "buenas sensaciones" la temporada en el Tartiere a sabiendas, añade, de que la afición está "decepcionada".

"Es como para entender a la afición, nosotros estamos fastidiados y ellos también, que han estado todo el año apoyándonos. Llevo tres años aquí y sé que son aficionados de diez, y por ellos hay que dejarse la vida en cada jugada y el domingo es lo que vamos a hacer", concluye el delantero.

Los azules afrontarán mañana la última sesión de la semana, que será a puerta cerrada y tendrá como broche una de las que podría ser de las últimas ruedas de prensa de Fernando Hierro como entrenador carbayón, cuya salida del club azul de da por hecho, pero aún no tiene confirmación oficial.