Rodrigo García estrena "4", un artefacto de "pura poesía" con gallos y niñas

Madrid, 1 jun (EFE).- El argentino Rodrigo García, uno de los dramaturgos contemporáneos más representados en el mundo, es un iconoclasta exasperado por la injusticia social y en esa línea inscribe "4", un "artefacto creativo" de "pura poesía" con drones, gallos, samurais, gusanos y niñas, que hoy estrena en Madrid.

El Festival de Otoño a Primavera de la Comunidad de Madrid cierra con este espectáculo y otro de Oskaras Korsunovas una edición en la que han estado, en los Teatros del Canal, de Romeo Catellucci a Rafael Spregelburd, pasando por Guy Cassiers, Irene Escolar o FC Bergman.

García, que ya trajo a Madrid "Muerte y reencarnación de un cowboy" (2010) o "Arrojad mis cenizas sobre Mickey" (2015), explica en una entrevista con EFE que su nueva propuesta, en la que se ríe de lo que enfada y molesta con una poesía "llena de rabia, tierna y desnuda", se titula "4" porque cuatro son los actores, porque la música es la "Cuarta" de Beethoven y porque estaba cansado de los títulos largos.

"También -reconoce- es para tener algo más de libertad a la hora de crear. Hay artistas que saben el tema de su próxima obra a la hora de entregar material para hacer los programas; yo, por el contrario, voy encontrándolo a medida que voy ensayando. '4' era lo suficientemente amplio como para hacer luego lo que me diera la gana".

Partió de la idea de cuatro actores, pero al final son 10, "porque se suman cuatro gallos y dos niñas" de 9 años, a los que se unen cascabeles, cabezas de coyote, tocadiscos, "un poco de literatura", gusanos atrapados por plantas carnívoras, un samurai, animes y drones, "que llevan a la ciudad ensoñaciones en forma de música de campanas".

Vuelve a usar animales vivos, en este caso gallos, sin que las denuncias que recibió su montaje de "Arrojad mis cenizas sobre Mickey" en el Centro Dramático Nacional (CDN) por usar a dos ratones que nadaban en una pecera, y que le llevó a modificar la obra para que no aparecieran, le hayan influido.

"No hacemos ningún daño a ningún animal. No me gusta mostrar violencia explícita, ya hay bastante en lo cotidiano", resuelve sobre el particular García (Buenos Aires, 1964).

En "4" propone una inquietante huida de la realidad, más abstracta que narrativa, en la cuerda de la película de David Cronemberg "ExistenZ" o los relatos de James Ballard.

En ese sentido, apunta, admira de Ballard que fue "un enemigo de la realidad, un fabricante de universos paralelos, en la larga tradición de 'El Quijote' o 'La Divina Comedia', ficciones que intentan hacernos despegar de la realidad".

Sostiene que, en cualquier caso, la obra "no existirá" hasta que el público la vea: "Hasta que cada uno haga su lectura, tenga la vivencia de la obra, no habrá nada, porque es teatro, no un libro... Se trata de compartir con el público ciertos momentos de tensión", indica.

No considera que su texto sea "una bomba", pero lamenta que "el arte hoy por hoy" sirva a pocas personas. "Hay una inquietud propia de la época, una histeria de cada espectador en el teatro, que les lleva a estar ahí, a consumir la obra y, si pueden, a tuitear al mismo tiempo a escondidas o a buscar un restaurante para la salida del teatro".

En ese estado de "angustia", se pregunta, "¿quién puede disfrutar de un modo poético? Por lo general solo están a la espera de que ocurra algo escandaloso para censurarlo inmediatamente, aunque no lo vieran en realidad porque estaban pensando en el wasap que iban a mandar y se perdieron el contexto".

Asegura que solo él es el responsable de lo que le pasa y que no puede perder el tiempo quejándose: "Soy responsable de mi vida, soy yo el que debe encontrarle cada día un sabor a vivir, algo que no sea como la hiel, aunque sé que nunca será del todo como la miel".

El responsable de la compañía La Carnicería, en la actualidad residente en Francia, donde dirige el Humain trop humain- CDN de Montpellier, que produce este espectáculo, ya ha anunciado que dejará Francia en enero y que su propósito es vivir en España.

"Vuelvo a lo de antes, a producir con mi compañía. Reabro mi empresa y vuelvo a casa, en una aldea de Asturias. Tengo un convenio con el ministerio de Cultura francés por tres años y haré nuevas creaciones con teatros nacionales y festivales de allí, además de con el Teatro Nacional de Buenos Aires y los Teatros del Canal de Madrid", entre otros, concluye.