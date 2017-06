Fernández niega crisis en Gobierno que agotará legislatura y al que aprueba

Oviedo, 2 jun (EFE).- El presidente del Principado, Javier Fernández, ha negado hoy que la dimisión del consejero de Empleo, Francisco Blanco, pueda considerar una crisis de gobierno en un gabinete cuya actuación, a su juicio, merece un aprobado en la primera mitad de una legislatura que se ha comprometido a agotar.

Fernández se ha expresado así durante sus respuestas a PP, Podemos, IU y Foro en el turno de preguntas al presidente en el que le han interrogado sobre la dimisión de Blanco, el balance de la legislatura y las perspectivas para los dos años que restan.

A su juicio, el balance de su gobierno en la mitad de la legislatura es "bueno" en lo económico y en los servicios públicos, "regular tirando a malo en autobombo" y "aceptable" en su capacidad para alcanzar acuerdos a la vez que ha acusado a Podemos de bloquear cualquier posible pacto de la izquierda en el Parlamento regional.

En su respuesta al PP, cuya portavoz, Mercedes Fernández, ha afirmado que a Blanco le importan "un pito" los parados por su "irresponsabilidad" al dejar el Gobierno, el jefe del Ejecutivo ha lamentado el "rencor postrero" mostrado por la dirigente popular.

"Cargar contra alguien que se va no es nada elegante, lo normal es desearle buena suerte al que se va y acierto al que llega", ha apuntado tras lamentar que el PP atribuya los 44 meses consecutivos de caída interanual del paro en Asturias "a la acción benéfica del Gobierno de España" y que considere al Principado "parasitario" de los fondos que aporta el Estado para las políticas de empleo.

Por el contrario, según la líder del PP, el Gobierno regional "se escaquea" a la hora de complementar dichas cantidades de la forma que sí hacen otras comunidades autónomas lo que hace que Asturias no mejore sus datos de empleo tanto como lo hacen otros territorios.

A dichas políticas se ha referido también el portavoz de Podemos, Emilio León, para lamentar que el PSOE lleve treinta años aplicando las mismas medidas y recurriendo "a los mismos nombres" sin que los problemas de la ciudadanía generen dimisiones que únicamente se producen "por razones personales o por reequilibrios" internos.

La crisis de gobierno aludida por Podemos ha sido negada por Fernández en su réplica con la advertencia de que no debe confundirse "la permanencia en el Gobierno con la estabilidad" y preguntarse si la solución a los problemas económicos de Asturias pasaría por aplicar el programa electoral de la formación morada que planteaba "pasar de la producción de carbón a la de grafeno".

En el caso de IU, Gaspar Llamazares, ha lamentado "la inercia y el conformismo" de un Gobierno que presenta un balance "frustrante" y que no ha sido capaz de articular una mayoría de izquierdas -"no basta con decir que la Cámara no me quiere", ha apuntado- y que debería "dar un golpe de timón para recuperar la dinámica".

Tras garantizar a IU que prevé agotar su mandato hasta las elecciones autonómicas de 2019, Fernández ha reprochado a IU que, pese al acuerdo de legislatura que firmaron, siempre ha mostrado "reticencias" a la gestión de un Ejecutivo en el que pretendía "influir" y "cogobernar", pero a la vez mantener sus críticas sin decir nunca que es Podemos quien bloquea cualquier acuerdo.

En la situación creada tras la dimisión de Francisco Blanco se ha centrado también el debate con la portavoz de Foro, Cristina Coto, que ha advertido que, desde que Fernández dejó la Consejería de Industria en el año 2000, la industria asturiana ha reducido su participación en el PIB un 25 por ciento mas que la media española.

"Con usted de presidente la industria presenta un panorama de devastación", ha señalado Coto, a la que Fernández ha recordado que dicho sector representa el 19 por ciento del PIB asturiano, muy por encima de la media nacional, y lamentar que Foro "nunca se complique con explicaciones complejas habiendo tantas simplezas disponibles".