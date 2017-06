El Real Oviedo se enfrenta a sí mismo ante el Sevilla Atlético

Oviedo, 3 jun (EFE).- El Real Oviedo despide la Liga regular en casa ante el Sevilla Atlético en un duelo en el que los azules aún tienen opciones de entrar en play-off y en el que el técnico Fernando Hierro quiere ver a un equipo que "no se rinde" y que "se deja el alma" pese a que el objetivo de la temporada esté casi dado por perdido.

Los azules, que llevan siete partidos sin ganar, afrontan la penúltima jornada con la idea de poner fin a una mala racha de resultados que tiene a los asturianos novenos en la tabla, a cinco puntos del play-off tras haber sumado sólo 3 de los últimos 21 en juego.

El conjunto asturiano ha de ganar al Sevilla Atlético si quiere intentar mantener vivas sus opciones en la última jornada de Liga, algo que sólo se daría con una victoria de los azules y las respectivas derrotas de sus rivales directos por esas plazas, algo realmente complicado.

El propio Hierro ha destacado que el equipo ha tenido "cerca" lograr ese objetivo de luchar el ascenso y ha explicado que una victoria en estas últimas jornadas -algo que se le ha resistido- hubiera sido determinante para dar "aire" al bloque y devolver el equipo a puestos de privilegio.

Pese a no rendirse, el técnico entiende el "dolor" de la afición, y ha confesado que el equipo es "profesional" y que no va a bajar los brazos, así que pide que nadie dé al Oviedo por muerto hasta que el play-off sea matemáticamente imposible.

Para ese choque el malagueño ha convocado 18 jugadores entre los que no están Verdés, Vila, Héctor Nespral, Jorge Ortíz, Varela y Borja Domínguez, mientras que Pereira, uno de los no habituales, repite entrada en lista por segunda jornada consecutiva pese a no haber tenido minutos en la derrota de Córdoba (4-2).

La previa del choque ha estado marcada por la decisión de Hierro de no continuar en el banquillo azul a falta de dos jornadas del final, información que el técnico ha desmentido explicando que no se ha sentado aún a hablar de su futuro con nadie, algo que hará a final de temporada.

Once probable Real Oviedo: Juan Carlos; Diegui Johannesson, David Costas, David Fernández, Christian; Erice, Torró, Susaeta, Carlitos de Pena; Nando y Toché.

Árbitro: Eiriz Mata, Rubén (Colegio gallego)

Estadio: Carlos Tartiere

Hora: 20.00 horas.