Un estudio revela el impacto de la pérdida de grandes aves en los bosques

Oviedo, 5 jun (EFE).- Una investigación realizada por la Universidad de Oviedo, en colaboración con la Universidad de Friburgo y el Centro de Biodiversidad y Clima Senckenberg de Fráncfort, revela el efecto negativo desproporcionado de la extinción de grandes aves sobre la dinámica del bosque tropical.

El estudio señala que la extinción de estos animales por causas provocadas por el ser humano conlleva un empobrecimiento de los bosques por la pérdida de diversidad de plantas.

Según la institución académica asturiana, aunque estos efectos ya se habían sugerido, la investigación permite explicar por primera vez los mecanismos que subyacen a dichos efectos y que son, por un lado, la posibilidad y la forma que tienen de interactuar entre sí las plantas y los animales que se alimentan de frutos -frugívoros- en función de los rasgos de ambos, y, por otro, la influencia de las características de cada planta tras ser dispersadas por los frugívoros.

El objetivo de este trabajo, publicado en la revista "Proceedings of the Royal Society of London B", y realizado en el marco de la tesis doctoral de Isabel Donoso, ha sido conocer cómo influyen los rasgos de las especies en la formación de la llamada "red de interacciones ecológicas" (básicamente, qué especies de aves comen qué especies de fruto y en qué cantidad), y cómo los rasgos de las semillas influyen en su capacidad de establecerse como nuevas plantas tras relacionarse con los animales frugívoros.

Las plantas con semillas y frutos grandes sólo se relacionan con aves de gran tamaño, capaces de ingerir esos frutos y semillas, pero las plantas de semillas pequeñas se relacionan tanto con frugívoros grandes como con pequeños.

Así, los frugívoros grandes dispersan tanto plantas de semillas grandes como de semillas pequeñas, pero los pequeños sólo movilizan "plantas pequeñas".

Este "ajuste de rasgos", según el estudio, conduce al efecto desproporcionado de los frugívoros grandes.

Al mismo tiempo, se produce un declive mayor en el número de nuevas plantas establecidas en el bosque porque las plantas de semillas grandes, que suelen tener mejores perspectivas para establecerse que las de semillas pequeñas, llegan con menor frecuencia al suelo del bosque.

El trabajo simula el funcionamiento de un bosque tropical, caracterizado por albergar un alto número de especies de aves y de plantas, y es precisamente en los Trópicos donde los efectos del debilitamiento de los ecosistemas por la extinción de aves grandes se está produciendo de manera ostensible.

Para hacer más realista la simulación de una comunidad ecológica hipotética, y el resultado de sus interacciones y extinciones, se tuvieron en cuenta datos reales de rasgos de 60 especies de aves y 50 de plantas.

Concretamente, los investigadores se centraron en datos de masa corporal de las aves y tamaño de las semillas, recogidos de los bosques andinos de la Reserva de la Biosfera de Manú en Perú, y tomados en trabajos anteriores (2009-2010) por los investigadores alemanes.