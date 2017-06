Ábalos dice que la gestora del PSOE era de parte y ha durado demasiado tiempo

Madrid, 6 jun (EFE).- El portavoz del PSOE en el Congreso, José Luis Ábalos, se ha felicitado hoy de que el mandato de la Comisión Gestora que ha dirigido el partido durante los últimos ocho meses toque a su fin, ya que -a su juicio- ha durado "demasiado tiempo" y "evidentemente era una gestora de parte".

Ábalos se ha referido así, en una entrevista en TVE, a la última reunión que celebra hoy la gestora en Ferraz, una vez que el equipo de Pedro Sánchez ha tomado las riendas de la organización del congreso de junio.

Tras recordar que la dirección de un partido por parte de una gestora supone una "anomalía" y que lo mejor es que "esas anomalías duren poco tiempo", el portavoz socialista ha rehusado hacer balance de la comisión que ha presidido desde octubre el asturiano Javier Fernández, si bien ha subrayado que en su labor ha tenido un "sesgo claramente parcial".

Respecto a su trabajo como portavoz parlamentario provisional, ha explicado que "lo mejor" me se ha encontrado es la "actitud" de sus compañeros del grupo socialista, con los que no solo no tiene "ningún problema", sino que está recibiendo "mucha disposición a colaborar, desde el primero hasta el último".

A este respecto, ha apuntado que si el secretario general, Pedro Sánchez, le pide que asuma el cargo de manera definitiva, en lugar de nombrarlo secretario de Organización del partido, lo acatará.

"Yo ya estoy entregado, haré lo que me digan, me siento parte de un proyecto y entiendo que merezco la confianza del secretario general, como él tiene la mía", ha afirmado.