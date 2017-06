El PP estudiará la posible coalición con Foro para las autonómicas

Oviedo, 7 jun (EFE).- La presidenta del PP, Mercedes Fernández, ha dicho hoy que tanto su partido como Foro tendrán que analizar cuál es la alternativa óptima para concurrir a las próximas elecciones autonómicas para "desbancar al PSOE y conseguir un gobierno del centro derecha", si juntos en coalición, como en los últimos comicios generales, o por separado.

A preguntas de los periodistas durante un desayuno informativo, Fernández ha recordado el resultado "fantástico" logrado por la coalición en las últimas elecciones generales, en la que obtuvo la victoria en Asturias con el 35,28 por ciento de los votos, frente al 24,85 por ciento del PSOE.

Esta victoria en Asturias en las elecciones nacionales del año pasado permitió a la coalición PP-Foro conseguir tres diputados nacionales y otros tantos senadores.

La presidenta regional del PP no ha descartado que vuelva a repetirse esta coalición, aunque no ha querido manifestar cuál es su mejor opción.

Ha valorado la posibilidad de la realización de una encuesta rigurosa en la que los asturianos definan cuál de la alternativas sería la mejor para concurrir a las elecciones con el fin de ganar el gobierno del Principado.

Fernández ha señalado la intención de su partido de conseguir que esta sea la última legislatura en la oposición y acabar con los gobiernos socialistas, que "están en decadencia, con muchos problemas internos".

Para ello, la líder de los populares asturianos ha apostado por iniciativas como los "miércoles a la carretera", una opción por la que los diputados del PP recorren en "furgoneta" la región procesando las necesidades de los ciudadanos.

La presidenta el PP tampoco ha querido entrar a analizar la situación interna de los socialistas asturianos tras las elecciones primarias en la que Pedro Sánchez fue elegido secretario general del PSOE.

Ha dicho que no contempla la posibilidad de que Javier Fernández no agote su mandato al frente del Gobierno regional, al no ser que "se produjese una disensión muy fuerte en el ámbito interno" de la Federación Socialista Asturiana (FSA-PSOE).

A preguntas de los periodistas, la líder popular ha recalcado que no esperaba que se produjera en el seno de la Junta General del Principado, durante esta legislatura, una convivencia tan difícil entre los grupos de la izquierda.

"Sinceramente no creíamos que la izquierda iba a dar los espectáculos que están dando todas las semanas en el Parlamento asturiano, con desautorizaciones mutuas y con rifirrafes permanentes", ha aseverado.