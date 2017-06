Torrecilla cumple una semana al frente del Sporting sin elegir entrenador

Gijón, 7 jun (EFE).- Miguel Torrecilla cumple hoy una semana como director deportivo del Sporting en la que empleó todo su tiempo en conocer la estructura deportiva del club, pero en la que todavía no tomó decisiones importantes como la elección del nuevo entrenador.

Torrecilla tiene dos decisiones primordiales que tomar, la elección del nuevo entrenador y la de aligerar la plantilla ya que hay varios jugadores que no entran en los planes del club pero que tienen contrato y a los que el director deportivo debe de buscar salida.

El nuevo responsable de la parcela deportiva del club parece haberse decantado por el actual entrenador del Valladolid, Paco Herrera, pero al estar el equipo pucelano luchando por meterse en la eliminatoria de ascenso a Primera no ha podido concretar la operación.

Herrera no tiene cláusula de continuidad en caso de ascenso y quedaría libre si no lo consigue, algo bastante probable porque incluso podría no clasificarse para la fase de ascenso ya que no depende de sí mismo.

Torrecilla tiene otras opciones por si no fructifican las negociaciones con Herrera, pero todos ellos tienen que cumplir con la premisa ya anunciada el día de su presentación de que tienen que ser conocedores de la categoría.

Además, el director deportivo también ha comenzado a entrevistarse con representantes de algunos futbolistas de la actual plantilla como el caso del central Jorge Meré y el delantero Carlos Castro, el primero de los cuales tiene varios equipos interesados por sus servicios pero el jugador no va a decidir su futuro hasta que no finalice el próximo Europeo Sub-21.

Torrecilla remitió a los posibles interesados por Meré a la cláusula de rescisión que es de 15 millones de euros aunque el central podría irse cedido a un equipo de Primera la próxima temporada tras ampliar en un año su contrato con el Sporting.

Por su parte, al delantero Carlos Castro, que acaba contrato la próxima temporada, se le va a hacer una oferta de renovación ya que el club cuenta con él a pesar de que esta temporada no ha tenido mucho protagonismo y tan sólo ha marcado cuatro goles.

Miguel Torrecilla deberá abordar el futuro de hombres como Cuéllar o Víctor Rodríguez, que tienen fichas muy altas, y, aunque ambos mostraron su determinación de cumplir su contrato, el club podría buscar una salida que beneficie a ambas partes mientras que tiene que valorar la continuidad de otros como Lora o Ndi que apenas jugaron.

El director deportivo tiene pendiente una reunión con el centrocampista Nacho Cases que, al término de la pasada temporada y tras perder bastante protagonismo con la llegada de Rubi, dejó entrever la posibilidad de alcanzar un acuerdo para su marcha aunque dejó pendiente su decisión a la espera de reunirse con Torrecilla.