Torró: "En fútbol todo puede pasar y por eso no bajamos los brazos"

Oviedo, 7 jun (EFE).- El centrocampista del Real Oviedo Lucas Torró ha reconocido que es "muy difícil" clasificarse para playoff no dependiendo de uno mismo, pero ha recordado que en fútbol "todo puede pasar" y que el equipo está "esperanzado y motivado" y no va a "bajar los brazos" mientras haya posibilidades de jugar la promoción de ascenso.

"Pensamos en nosotros mismos, no vale de nada otra cosa que no sea ganar y luego esperar a ver si nos acompaña la suerte. La Liga 1/2/3 tiene estas cosas, siempre te da oportunidades hasta el final y a nosotros, que nos daban por muertos, nos permite pelear hasta el final ahora", comenta Torró.

El jugador ha recordado el ejemplo del Osasuna el año pasado -clasificado por goles en la última jornada ante el Oviedo-, y ha señalado que es "complicado" depender de terceros, pero que teniendo opciones sólo cabe pelear pese a la "rabia" que da no haber conseguido atar el playoff antes.

"Hemos estado arriba casi todo el año, y te genera impotencia ver cómo ahora dependes de otros, pero la realidad es que lo importante ahora es ganar en Elche y que se dé la carambola que necesitamos en los partidos de Valladolid y Huesca. El Levante y el Cádiz son equipos que están en condiciones de ganar sus respectivos partidos ante ellos", ha asegurado el mediocentro.

Para Torró, cedido por el Real Madrid hasta final de temporada, este podría ser su último partido con el conjunto carbayón, aunque desea que el sábado no acabe la temporada para el club azul, equipo en el que confiesa encontrarse "muy a gusto" y deja entrever que no le disgustaría seguir.

"Ojalá no sea este el último partido, pero no es momento para hablar de futuro. Es pronto, pero sé que tanto aquí como en Madrid están contentos con mi rendimiento, y en teoría vuelvo tras mi cesión, pero no sé si se pondrán de acuerdo los clubes. Ha sido un año impresionante y estoy muy contento con el club, la ciudad y la gente, pero ahora toca centrarse en el Elche", ha dicho el medio.

El de Concentaina, uno de los fijos en el once de Fernando Hierro, ha reconocido que esperaba el ambiente hostil del Tartiere el pasado domingo, algo "normal" en una afición pasional que está siempre "en lo bueno y en lo malo".

"En esta situación era normal que la gente expresara lo que sentía, es la manera en la que se vive el fútbol aquí. Somos un equipo, todos responsables, y no hay que señalar a nadie, sólo apoyar a quien se sienta mal, porque aún queda temporada", ha comentado el jugador, que fue despedido con aplausos.

La primera plantilla ha trabajado en la última sesión a puerta abierta de la semana, jornada de trabajo en la que Borja Domínguez, Verdés y Ortíz han entrenado al margen y Michu no se ha ejercitado sobre el terreno de juego, por lo que parecen descartados para jugar ante el Elche.