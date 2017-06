Martínez: Gobierno no tiene ninguna responsabilidad seguimiento de La Minería

Oviedo, 8 jun (EFE).- El portavoz del Gobierno asturiano, Guillermo Martínez, ha insistido hoy en que el Ejecutivo regional "no tiene ninguna función ni capacidad de supervisión" en el proceso seguido para la construcción de la residencia geriátrica "La Minería", en Felechosa (Aller), ya que ésta correspondía al Estado.

En rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Gobierno, Martínez ha vuelto a señalar que el convenio para la realización de estas obra fue firmado por el Gobierno central con una entidad privada, el Montepío de la Minería Asturias, "a los que corresponde responder", según ha puntualizado.

El portavoz del Ejecutivo regional ha contestado a esta cuestión a preguntas de los periodistas tras la reclamación realizada ayer por la presidenta del PP, Mercedes Fernández, para que el PSOE asturiano dé explicaciones sobre el "escándalo" por los procesos judiciales abiertos al ex secretario general del SOMA-UGT José Ángel Fernández Villa, que fue el "mandamás" de los socialistas, además de diputado nacional y senador.

"Si usted avanza más allá y me habla del PSOE no alcanzo a entender en este momento esa relación en concreto", ha recalcado Martínez, que ha indicado que este fue unos de los convenios de los fondos mineros firmados en Asturias en el que el Gobierno regional no tuvo ningún tipo de participación.

Ha reiterado la voluntad del Ejecutivo regional de que la justicia actúe con rapidez y con la contundencia que sea necesaria sobre este caso que, según ha recalcado, fue un convenio bilateral entre una entidad privada y el Estado, en el que el Gobierno del Principado "no tiene ninguna responsabilidad".

Por otra parte, Martínez ha indicado que, "por el momento", la administración asturiana no ha recibido ningún oficio de solicitud del jugado para la digitalización del sumario del caso Villa.

No obstante, ha apuntado que en el caso de producirse se actuará con urgencia para la contratación de una empresa que pueda realizar "en pocos días" este trabajo.

Ha señalado que si llega la petición adjudicara este trabajo por un contrato menor a una empresa, con la pertinentes medidas de seguridad y cláusulas de confidencialidad para que escanee estos datos y los remita al jugado competente.

Ha recordado que en el caso Marea hubo una petición para la digitalización de 179.000 folios del sumario, lo que supuso un coste a la administración asturiana de más de 14.000 euros y ha apuntado que en 2016 se realizaron 22 peticiones que supusieron un coste de 2.644 euros.

Martínez ha indicado que la digitalización por parte de empresas privadas no se realiza porque los juzgados carezcan de escáneres sino para "evitar un atasco" en las sedes judiciales ante el alto volumen de folios que contiene este tipo de sumarios.