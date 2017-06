Triguero pide diálogo para la ronda norte sin descartar la vía legal

Avilés, 8 jun (EFE).- La alcaldesa de Castrillón, Yasmina Triguero, de IU, ha pedido hoy una solución dialogada para el trazado de la ronda norte que dotará de nuevos accesos al puerto local sin descartar defender su postura ante los tribunales si fuera necesario.

La alcaldesa ha declarado a Efe que la opción de trazado que defiende el Principado y el Ayuntamiento de Avilés no sólo afecta medioambientalmente a su concejo, si no que técnicamente no es la más apropiada, ni tampoco para los empresarios del entorno de la ría.

El Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) había inadmitido una demanda presenta por el Ayuntamiento de Castrillón contra el trazado propuesto para ese viario, por un defecto de forma, y el siguiente paso fue presentar un recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

Ahora, el Tribunal Supremo, según ha explicado Triguero, "ha sacado una providencia en la que dice que no objetiva el interés casacional, lo que significa que ni siquiera entra a juzgar el asunto".

La decisión del Tribunal Supremo "no entra en el fondo de la cuestión, pero eso no quiere decir que no se pueda volver a presentar un recurso".

Triguero ha señalado que ahora va a esperar a ver qué hace la Consejería de Infraestructuras del Principado con este proyecto, que en caso de mantener la misma propuesta de trazado será rechazada porque así lo pidió en su día el pleno de la Corporación.

"La otra vía es la del diálogo porque en ningún momento se ha hablado con Castrillón y nosotros estamos dispuestos a sentarnos con la idea de buscar una salida más directa a la autopista para la ronda norte, que es algo que piden muchas organizaciones empresariales y otras instituciones", ha subrayado.

Una reunión celebrada en enero de 2015 en Madrid en el Ministerio de Fomento, con ministra y la consejera del ramo y la alcaldesa de Avilés, deja claro, según ha recalcado Triguero, que la decisión de ha adoptado "a espaldas de Castrillón".

La alcaldesa ha indicado que se ha visto obligada a recurrir a la vía judicial ante la ausencia de un interés para llegar a un consenso entre todas las partes y ha anunciado que volverá a apelar a los tribunales en caso de que esa situación persista.