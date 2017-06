La Junta rechaza abrir el debate sobre la legalización del cannabis

Oviedo, 9 jun (EFE).- La Junta General del Principado ha rechazado hoy, con el voto en contra de PSOE, PP, Foro y Ciudadanos y el respaldo de Podemos e IU, una iniciativa de la formación morada que planteaba abrir el debate sobre la legalización del cannabis.

En concreto, la proposición no de ley instaba a realizar las modificaciones legislativas oportunas para regular el autocultivo para uso personal dado que el Tribunal Supremo ha reconocido su no trascendencia penal lo que genera inseguridad jurídica.

Además, pedía requerir del Gobierno central que se cree en el seno de la Comisión Mixta para el Estudio del Problema de las Drogas una ponencia de estudio sobre el cannabis y su posible regulación en el nuevo contexto nacional e internacional "desde planteamientos respetuosos con los derechos humanos, la evidencia científica, la realidad social, la salud individual y colectiva".

"Pedimos una regulación integral porque la penalización no aporta solución alguna más que inseguridad, falta de garantías en la salud y pingües beneficios para el narcotráfico y una parcial o terapéutica produciría un mercado de prescripciones fraudulentas", ha señalado el diputado de Podemos Enrique López.

Además, ha incidido en que esta regulación "responsable" se ha hecho ya en varios lugares del mundo como en Colorado (EE.UU.) y las consecuencias "no han añadido problemas sino soluciones" y han generado un incremento de la recaudación fiscal que ha cifrado en unos 1.200 millones de euros en 2017 en dicho estado norteamericano.

A estos argumento se ha sumado desde IU la diputada Marta Pulgar que, tras recordar que esta cuestión debe abordarse con consenso y con mesura, ha advertido de que las políticas prohibicionistas se han revelado ineficaces.

El resto de grupos ha advertido de que la competencia en este ámbito corresponde al Estado y no a un parlamento autonómico como la Junta General.

Para la socialista Carmen Eva Pérez, el bajo precio y la facilidad para acceder al cannabis constituye el caldo de cultivo que lleva a muchos jóvenes a iniciarse en el consumo de una droga que es ya la principal causa de atención psiquiátrica a menores.

Frente a cualquier argumento sobre este asunto, ha apuntado, el PSOE se situará siempre en defensa de la salud pública como principal valor a preservar dentro de un debate en el que ha subrayado la necesidad de "huir de la frivolidad".

Más crítico ha sido el diputado del PP Carlos Súarez, que, tras incidir en que el cannabis es una droga ilegal y nada se puede regular desde la Junta, ha criticado que Podemos busque "de forma irresponsable" un efecto "propagandístico, demagógico e hipócrita" con el único objetivo de "salir en la foto y echarse unas risas".

Para la forista Cristina Coto, sí se podría analizar su uso terapéutico, pero no abrir el debate sobre su legalización con una iniciativa "laxa, nimia y floja" en la que se alude incluso al aspecto económico que generaría una nueva regulación, una cuestión con la que Podemos se convierten en "capitalista del cannabis".

Según Armando Fernández Bartolomé, de Ciudadanos, pese a que el cannabis cuente "con un relato flower-power" y "prestigio" frente al tabaco y a otras sustancias, lo que hace que se minimicen sus riesgos, se trata también de una droga perjudicial para la salud.

"No es inocuo; de buen rollito nada. Lo que da buen rollito es hacer deporte y estudiar mucho y no fumar porros", ha advertido a la bancada de Podemos antes de asegurar a sus diputados que "para llevar una vida feliz no se necesita ingerir drogas".