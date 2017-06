IU se queda sola defendiendo el mantenimiento del impuesto de sucesiones

Oviedo, 9 jun (EFE).- La rebaja del impuesto de sucesiones pactada por PSOE y PP dentro de su acuerdo presupuestario seguirá su tramitación parlamentaria después de que el pleno de la Junta General haya rechazado hoy, con el único voto a favor de los diputados de IU, la enmienda de totalidad de la coalición.

La iniciativa de IU, cuya aprobación habría supuesto la devolución del proyecto de ley al Gobierno, ha sido rechazada por la Cámara al votar en contra de la misma los parlamentarios de PSOE, PP, Ciudadanos y Foro y abstenerse los diputados de Podemos.

Para el portavoz de la coalición, Gaspar Llamazares, el PSOE ha pasado hoy "el Rubicón de la renuncia al cambio político en Asturias hacia la izquierda", a la vez que ha lamentado "la debilidad ideológica y la falta de coherencia" de Podemos al mostrarse "incapaz" de enfrentarse a una reforma "que significa la liquidación del impuesto de sucesiones y donaciones".

"Es un impuesto sobre la riqueza, uno de los más justos y directos que existen, que incomprensiblemente no tiene una posición clara ni por parte del PSOE, que pacta con el PP demoler el impuesto, ni de Podemos que se abstiene en una votación crítica en esta legislatura", ha añadido.

Según IU, una reforma que sólo beneficia a un 2 por ciento de la población generará un sistema fiscal más injusto y menos progresivo en que ni el PSOE ni el PP han explicado cómo compensarán la rebaja de diez millones en la recaudación que generará en este ejercicio.

La posibilidad de que la rebaja del tributo genere recortes en los servicios públicos ha sido negada por la consejera de Hacienda, Dolores Carcedo, que ha defendido que la reforma que ahora se plantea es "la mejor propuesta posible" pese a la "demagogia" y la "ceremonia de la confusión" a la que recurren algunos grupos.

"No puede ser la propuesta absoluta de ningún partido porque los números no dan para ello. No hay ni mayorías absolutas ni verdades absolutas", ha apuntado tras asegurar que es compatible defender un sistema fiscal "sostenible" y "perdurable" con la garantía de suficiencia financiera en las administraciones públicas.

Carcedo, que ha considerado "imprescindible" la armonización del impuesto de sucesiones entre todas las comunidades autónomas, ha advertido además de que "las propuestas de máximos apenas cambian nada" y que sólo los acuerdos "construye realidades como las que está construyendo el presupuesto" aprobado por PSOE y PP.

La portavoz popular, Mercedes Fernández, -ovacionada desde la tribuna por un grupo de personas que asistían al debate- ha lamentado que el Gobierno socialista parezca avergonzarse de su acuerdo con el PP y de impulsar un proyecto "conjunto" tanto en materia presupuestaria como de corrección del impuesto de sucesiones.

Tras criticar la ausencia durante el debate del jefe del Ejecutivo, Javier Fernández, y acusar al Gobierno regional de "dar la espalda a los asturianos", la líder del PP -que ha calificado de propia de un museo arqueológico la "trasnochada" postura de IU- ha asegurado que, si fuera presidenta diez meses, le sobrarían nueve para enviar a la Junta una propuesta para suprimir dicho tributo.

Para Podemos, que ha presentado once enmiendas parciales al texto, la reforma del impuesto no mejora su eficacia ni su transparencia y sólo garantiza la estabilidad presupuestaria de un Gobierno socialista que pacta con el partido que aprobó la amnistía fiscal rechazada por el Tribunal Constitucional.

En contra de la iniciativa de IU, pese a mostrarse críticos con la rebaja acordada por socialistas y populares, se han mostrado también los portavoces de Foro y Ciudadanos, en el primer caso por considerar necesaria la completa eliminación del tributo y en el segundo por estimar que la reforma resulta "poco ambiciosa".

La futura ley, que será aprobada por la Cámara a finales de este mes, elevará de 200.000 a 300.000 el mínimo exento para no pagar el impuesto de sucesiones, una modificación que se une a las ya incorporadas al presupuesto de 2017 que solucionaban el error de salto y elevaban de 150.000 a 200.000 euros el mínimo exento.

La nueva reforma reducirá a unos 200 el número de herederos directos que pagarán por este tributo, la cuarta parte de los que lo hacían hasta ahora al año, y provocará una merma de 10,5 millones en la recaudación autonómica que se sumarán a la reducción de 20 millones provocada por las medidas ya incorporadas al presupuesto.

Además, contempla reducir de diez a tres años del tiempo máximo para vender una vivienda heredada con la máxima bonificación fiscal y la reducción al 99 por ciento del impuesto para las transmisiones de explotaciones agrarias, ganaderas y forestales.