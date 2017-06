Ángel Vergara, un artista contemporáneo cautivado por el modernismo del s.XIX

Bruselas, 10 jun (EFE).- El artista asturiano 聲gel Vergara, cuya obra multidisciplinar es su se鎙 de identidad, expone actualmente en Bruselas una serie de cinco pinturas animadas inspiradas en el modernismo de Charles Baudelaire, escritor franc廥 del siglo XIX con cuya vida encuentra ciertos paralelismos.

El origen de la exposici鏮 "From Scene to Scene" (De escena en escena), que se expone actualmente en los Museos Reales de Bellas Artes de B幨gica, nace del paralelismo que el autor contempor嫕eo vio entre la llegada a Bruselas de Baudelaire y la suya propia, en 1964.

Vergara, que naci en 1958 en Mieres, s鏊o vivi seis a隳s en Espa鎙 antes de trasladarse a B幨gica con sus padres, que escapaban de las dificultades de la 廧oca.

Justo cien a隳s antes, en 1864, el escritor franc廥 emigr a Bruselas huyendo de las deudas y los problemas de su pa疄, y decidi realizar una serie de cinco conferencias sobre su visi鏮 del modernismo como un choque entre concepciones, asociando la belleza a conceptos como la droga, pero no tuvieron el 憖ito deseado.

Vergara us esta coincidencia con la vida de Baudelaire y su pasi鏮 por el modernismo del siglo XIX como fuente de inspiraci鏮 para reinterpretar las cinco conferencias del escritor franc廥 en sendas "pel獳ulas pintadas" con las que quiere "dar vida" a un antagonismo basado en un "bien lleno de mal" y un "mal con bondad".

El artista, que reconoce tener "poca experiencia" en Espa鎙, donde s鏊o ha expuesto en contadas ocasiones, explic a Efe que cuando vuelve se dedica principalmente a "ver a la familia", en concreto a su madre.

Sin embargo, Vergara se plantea "muchas veces" establecerse en Espa鎙, ya que le parece "llamativo" en s y tambi幯 por la importancia que le da a esa "memoria" que conserva hasta los seis a隳s, antes de que emigrara con su familia a B幨gica.

El autor confiesa que conoce poco la escena del arte contempor嫕eo espa隳l, aunque es consciente de la "dif獳il situaci鏮" de unos artistas que "se est嫕 marchando mucho, los m嫳 conocidos est嫕 en Am廨ica y en ciudades europeas como Berl璯", afirma.

Sin embargo, en Bruselas hay una escena "muy rica"; de hecho, Vergara habla de la capital belga como "el nuevo Berl璯", ya que vienen artistas "de todo el mundo" a instalarse.

"Aunque luego es complicado aparecer en una escena que est muy dividida en dos, los franc鏹onos y los flamencos. Flandes lleva una pol癃ica mucho m嫳 fuerte en t廨minos de propaganda cultural y sus artistas tienen m嫳 憖ito que los franc鏹onos", a鎙de.

El padre del autor asturiano, minero de profesi鏮 antes de emigrar a B幨gica, se sorprendi cuando Vergara le cont que quer燰 dedicarse al arte.

"Recuerdo alguna lucha en casa, cuando me dec燰n: 'Angelito, m彋ete a arquitecto, pero artista no, por favor', aunque al mismo tiempo tampoco me impidieron ser lo que realmente ten燰 ganas de hacer", recuerda el artista.

En B幨gica, Vergara fue conocido durante un tiempo como el "straatman" (el hombre de la calle), en una 廧oca en la que sal燰 a la calle cubierto por una s墎ana blanca para poder trabajar "con todos los sentidos" y no s鏊o con la vista.

De esa manera, notaba todo lo que suced燰 a su alrededor "en un lugar y momento dado" mientras permanec燰 dentro de su particular "taller 璯timo", en un intento de salir de su habitaci鏮 y acercarse a la realidad de la calle, emulando as al protagonista del ensayo de Baudelaire "El pintor de la vida moderna".

Vergara se siente inspirado "por la vida y la Historia", aunque tambi幯 se identifica con artistas internacionales como los alemanes Gerhard Richter y Sigmar Polke, al mismo tiempo que se siente atra獮o por la obra del belga Michel Fran蔞is.

En cuanto a los artistas de su pa疄 natal, considera "interesante" el trabajo del autor espa隳l Santiago Sierra.

En relaci鏮 a los "prejuicios" existentes con el arte contempor嫕eo, el artista asturiano declara que hay uno que es "dif獳il de cambiar", ya que en la pr塶tica se fue alejando de los retratos "realistas y figurativos".

Vergara celebr "que se lleve a los ni隳s a los museos", aunque defendi "democratizar" m嫳 el precio de las entradas, ya que visitarlos resulta "imposible" para algunas familias a no ser que se trate del "d燰 gratis".

"Tambi幯 se deber燰 comunicar este tipo de arte de una manera m嫳 divulgativa, con m嫳 coraz鏮 y con menos estrategia econ鏔ica", expresa.