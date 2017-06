La Asociación de Peñas del Real Oviedo pide al club "un giro de timón"

Oviedo, 13 jun (EFE).- La Asociación de Peñas del Real Oviedo (APARO) ha analizado la temporada del conjunto azul -fuera del playoff de ascenso por segundo año consecutivo- y pide al club un "giro de timón" para el año próximo en un comunicado en el que vincula el fracaso deportivo a "la falta de carácter y ambición" del equipo y del técnico, Fernando Hierro.

La nota, que habla de un tramo final de Liga "desastroso", señala directamente al malagueño, al que responsabilizan de un "conformismo" latente contrario a los intereses del club.

"No entendemos que el míster esté contento con el año, en cómputo global. Quizá demuestre con ello que el carácter empieza desde el banquillo y esa actitud no encaja con la ambición de este club", explica el texto, que da la razón al ex futbolista al señalar la falta de carácter como principal carencia del vestuario.

La APARO pide al club un "giro de timón" y llama la atención sobre la incapacidad de algunos jugadores para "asumir el rol" que necesita el conjunto carbayón para lograr el ascenso.

"Hay jugadores que se han venido abajo dos temporadas seguidas en circunstancias muy similares, y, si nuestro objetivo es ascender a Primera División, quizá no puedan asumir el rol que adquirieron", dice el comunicado.

La Asociación tiene claro que la grada del Carlos Tartiere "ha subsanado" la falta de carácter del equipo, y se muestra autocrítica con el final de temporada ya que considera que lo verdaderamente llamativo era que el conjunto azul llegara al final de Liga con opciones de playoff tras sumar sólo 17 puntos a domicilio.

La APARO concluye su comunicado mostrando su apoyo al club después de que la entidad azul decidiera apartar a Jon Erice del equipo tras su enfrentamiento con un aficionado, incidente que la asociación valora parafraseando al ex entrenador azul Sergio Egea, que horas antes de su dimisión la temporada pasada se dirigió a los jugadores diciendo "entrenen, compitan y cállense la boca".

"Cada uno tiene sus roles y responsabilidades y sobre ellos debe girar su día a día, no sobre otras que ni les corresponden ni les competen. Entrenar y competir deben ser los papeles de los jugadores que sigan y que lleguen al Real Oviedo", sentencia la nota, que insta desde ya a la afición a unirse para "empapar" de ambición a la plantilla que vuelva al trabajo el próximo 10 de julio.