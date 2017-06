La huelga de la estiba continúa pero la negociación sigue abierta

Madrid, 13 jun (EFE).- Los sindicatos de estibadores mantienen la huelga ininterrumpida de 48 horas convocada para mañana y el próximo jueves, tras no haber logrado un principio de acuerdo en la reunión celebrada hoy con la patronal, pero no dan por roto el diálogo y seguirán negociando, para intentar poner fin al conflicto.

También se mantienen de momento los paros intermitentes convocados por los sindicatos de estibadores, liderados por la Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar (Cetm), para los próximos días 19, 21 y 23 de junio.

La parte social ha presentado hoy una nueva propuesta a la Asociación Nacional de Empresas Estibadoras y Consignatarias de Buques (Anesco), que ha manifestado su voluntad de analizarla "con detalle" en una asamblea extraordinaria que celebrará el próximo viernes.

Ante la continuidad de las movilizaciones, Anesco ha apelado a la responsabilidad de los sindicatos para que desconvoquen los paros previstos mientras duren las negociaciones, debido a los graves perjuicios que el conflicto está ocasionando en España.

En la misma línea, se ha manifestado el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, para quien, ha sido una "pésima noticia" que sindicatos y patronal no hayan alcanzado un acuerdo y que se mantenga el paro.

En su opinión, una huelga de 48 horas lo único que va a conseguir es generar un daño al conjunto de la economía española: "Y mucho me temo que a la propia empleabilidad en los puertos", si las compañías siguen desviando de forma permanente tráficos fuera de España.

El ministro ha recordado que el Gobierno se ha implicado de manera "muy activa" a lo largo de todo el proceso para resolver el conflicto y cumplir con la liberalización del sector que exigen las autoridades europeas, "pero ahora el cien por cien de la responsabilidad recae en que alcancen un acuerdo las partes".

Los sindicatos opinan que el Gobierno tenía que haber arreglado la subrogación de los trabajadores en el real decreto-ley, como habían pedido ambas partes, y no haberla dejado a la negociación colectiva, porque ahora es una cuestión que "depende específicamente de la voluntad de las empresas", ha apuntado el coordinador general de la Cetm, Antolín Goya.

En cuanto a la nueva propuesta de la parte social, ha adelantado que los estibadores están dispuestos a bajarse ya un 5 % de su salario, lo que sería un anticipo del recorte del 10 % comprometido, una vez que cada empresa les comunique su decisión formal de permanencia en la sociedad anónima de gestión de trabajadores portuarios (sagep) y su transformación en centro portuarios de empleo (CPE).

El otro 5 % se aplicaría cuando las compañías formalicen plenamente su transformación en CPE o se hayan constituido efectivamente los nuevos CPE, con la subrogación de los trabajadores de la sagep que les corresponda en proporción a su participación en el capital social.

Asimismo, están dispuestos a que se abra, tal y como pide la patronal, un proceso negociador en cada uno de los puertos, para ver cómo se adapta toda la estructura para ser competitivos cada uno de ellos.

Además, plantean su participación en la selección y contratación de personal portuario y la creación de un comité de coordinación en cada puerto para regular y adoptar las decisiones correspondientes a los procesos objeto de negociación colectiva.

La patronal, que asegura que ha ofrecido a los sindicatos la continuidad de los actuales puestos de trabajo en la estiba, explica que es necesario negociar puerto por puerto, para poder definir las mejoras operativas a implantar.

Los sindicatos proponen que, paralelamente, mientras dure el proceso, las partes se comprometan a no tener "ningún tipo de agresión". "Nosotros no convocando preavisos de huelga", y Anesco, manteniendo un período de estabilidad, no más allá del 30 de septiembre, en el que pudieran "rematar" toda la negociación, ha señalado Goya a los periodistas al término de la reunión.

Goya ha agregado que los sindicatos están haciendo "todo el esfuerzo posible, para que se propicie un marco en el que de verdad se pueda alcanzar ese acuerdo", mientras las empresas estibadoras han reiterado su voluntad de agotar todas las vías de diálogo posibles para solucionar el conflicto.