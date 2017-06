ONCE expone una casa inteligente y accesible para personas con discapacidad

Oviedo, 13 jun (EFE).- La Fundación ONCE ha presentado hoy una casa inteligente y accesible para personas con discapacidad que podrá visitarse en la Plaza del Carbayón de Oviedo hasta el próximo 17 de junio, en horario de 10:30 a 20:30 horas.

La concejala de Atención a las Personas, Marisa Ponga; el delegado territorial de ONCE en Asturias, Pedro Ortiz; la presidenta del Consejo Territorial de ONCE en Asturias, Aitana Martínez, y la jefa del departamento de Cultura y Ocio de la Fundación ONCE, Mercè Luz, han presentado hoy esta vivienda, enmarcada en un convenio con el Real Patronato sobre Discapacidad.

El objetivo de esta exposición es demostrar a la sociedad que la accesibilidad es positiva para todos y que, además, no está reñida con el buen gusto.

La vivienda, de unos 100 metros cuadrados, cuenta con más de cien soluciones tecnológicas, como alfombras con detección de presencia, armarios de almacenaje motorizado y cocina con encimera regulable, entre otras novedades.

Se trata de la segunda parte de un proyecto que en 2016 recorrió quince ciudades españolas, y que contabilizó cerca de 30.000 visitantes en todo el año.