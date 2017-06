Asturias es la segunda región con más horas no trabajadas

Madrid/Oviedo, 14 jun (EFE).- Los trabajadores asturianos dejaron de trabajar el pasado año una media de 278 horas sobre la jornada pactada, la segunda cifra más alta entre las comunidades autónomas, sólo superada por País Vasco (305), según un estudio sobre absentismo laboral elaborado por Adecco.

La jornada media anual pactada en Asturias fue de 1.790 horas, aunque 278 no fueron trabajadas, la cifra más alta desde 2011.

El informe revela que el absentismo laboral se ha disparado en españa a cifras no registradas desde 2009, al situar la tasa de horas no trabajadas en el 4,88 % sobre la jornada de trabajo pactada, debido al aumento del número de horas no trabajadas por incapacidad temporal (IT) y a la progresiva mejora de la economía.

Así se desprende de un informe sobre absentismo laboral elaborado por Adecco y presentado hoy que calcula la tasa de horas no trabajadas (sin contar vacaciones, festivos o ERTEs) sobre la jornada pactada efectiva.

El estudio destaca el paulatino crecimiento que ha experimentado el absentismo laboral desde 2014 hasta llegar al repunte de 2016, que se ha situado tan solo 0,07 puntos por debajo del máximo registrado en 2007 (4,95 %).

Durante la presentación del informe, el director de la asesoría jurídica de Adecco, Francisco Javier Blasco, ha manifestado su preocupación por que el absentismo crezca por encima de ratios que afectan a la economía española como son el producto interior bruto (PIB) y el empleo.

Por otro lado, el informe explica que en 2016 los procesos de incapacidad temporal por contingencias comunes han aumentado un 10,91 % con respecto a 2015, hasta alcanzar los 60.500 millones de euros en costes a nuestra sociedad.

Al desglosar esta cifra, el coste directo para las empresas en este tipo de baja se ha situado en 5.065 millones y el gasto a cargo de la Seguridad Social, en 5.993 millones.

De este modo, el coste de oportunidad en términos de producción de bienes y servicios que se dejaron de producir ha supuesto 57.464 millones.

Además, Adecco ha incidido en que el 35 % de las bajas por incapacidad temporal por contingencias comunes se produce de manera fraudulenta.

El subdirector general de Fremap, José Luis Checa, ha asegurado que el problema del alto coste del absentismo se sitúa en la bajas de larga duración y ha apuntado que "no se puede tardar tanto en curar a las personas", algo que se aligeraría si las mutuas pudiesen gestionar tanto las bajas como las altas.

Por sectores, la tasa de absentismo ha crecido en los servicios un 5 % y en industria un 4,8 %, no obstante ha disminuido levemente en la construcción hasta un 3,1 %.

Por Comunidades Autónomas, Baleares, Madrid, Cantabria, Canarias, Galicia y Murcia han sido las que presentaron más horas efectivas trabajadas.

La tasa de absentismo se ha mostrado más elevada en el caso de las mujeres que en el de los hombres, pero Adecco justifica este comportamiento al ser la féminas la que tienen una mayor carga de responsabilidades familiares que les impiden en más ocasiones ir a trabajar.