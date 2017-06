Guillén Cuervo estrena en Avilés una versión del "Oleanna" de David Mamet

Avilés, 14 jun (EFE).- El actor Fernando Guillén Cuervo estrenará el próximo viernes en el Teatro Palacio Valdés de Avilés la obra "Oleanna", un texto de David Mamet en el que interpreta a un profesor progresista en el que brota "la bestia de un machismo que la sociedad ha normalizado".

"Oleanna" está considerada como una de las piezas más turbadoras de Mamet, que en su momento provocó el escándalo al huir de lo políticamente correcto en el tratamiento del acoso sexual.

Relata la historia de Carol (Natalia Sánchez), una estudiante universitaria que llega al despacho de John (Fernando Guillén Cuervo), su profesor, a pedir que le suban la nota de una asignatura.

A partir de ahí, en palabras del actor, se muestran los sentimientos de la búsqueda del poder y del éxito, en el que "John somos todos, no es un ogro ni una bestia aunque eso no quiere que decir que pueda aflorar".

"Creo que ahora mismo hay una pandemia de bestias saliendo en el maltrato de género que merecería un estudio sociológico o psicológico porque tiene que haber motivos que subyazcan", ha indicado Guillén Cuervo, que señala que de todas estas cuestiones se tratan en la obra de Mamet.

"Los hombres que somos progresistas y que somos socialistas, que tenemos un discurso social porque hemos crecido en él, de repente, de una manera humana, nos encontramos tentados por estímulos y queremos tener un Mercedes o queremos tener un chalet, pero seguimos con un discurso de progresía", ha declarado Fernando Guillén Cuervo, que cree que así es su personaje y en él que se va a ver reflejado el ochenta por ciento del público.

En su opinión, el machismo que aparece en el texto, que cuando se estrenó por primera vez hace más de dos décadas, fue tan irritante, "ahora, los hombres se van a ver muy reflejados porque ese machismo está normalizado".

A Guillen Cuervo le acompaña sobre las tablas Natalia Sánchez que cree que ese "machismo normalizado" que aparece en "Oleanna" es "todavía más peligroso".

Cree que el personaje de Carol "también es todo el mundo, todas las mujeres y todos los hombres que en un momento dado están en una situación de desventaja respecto del otro y son víctimas del poder".

Por su parte, el director de la obra, Luis Luque, se ha confesado "muy fan" del dramaturgo estadounidense porque le incomoda y le pone muy nervioso.

"'Oleanna' es una de las funciones que más me desasosiegan y más me incomodan, no podemos decir quién es el bueno o quién es el malo, te plantea muchas dudas, y todo lo que a mí me genere conflicto y me haga pensar ¿qué haría yo?, me gusta", ha declarado Luque.

El estreno nacional de "Oleanna" tendrá lugar el próximo viernes, día 16 de junio, a las 20:15 horas, en el Teatro Palacio Valdés.