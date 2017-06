El ciclista asturiano Daniel Carreño llega a Palencia anima a donar médula

Palencia, 15 jun (EFE).- El ciclista asturiano Daniel Carreño, que recorre en bici mil kilómetros entre Avilés y Barcelona dentro de la iniciativa '14 contra la leucemia', ha llegado hoy a Palencia para incidir en lo sencillo que es donar médula y la importancia que tiene para combatir la leucemia y salvar vidas, sobre todo de niños.

Con casi un tercio del viaje a sus espaldas, Carreño ha sido recibido hoy por el alcalde de Palencia, Alfonso Polanco, el concejal de Servicios Sociales, Luis Ángel Pérez, la presidenta de AECC Palencia, Leonor González, y el presidente de ALCER Palencia, Jesús García.

El joven ciclista, integrante de la asociación juvenil 'Learn & Fun', partió el domingo de Avilés con el reto de recorrer mil kilómetros haciendo parada en 14 ciudades, con el objetivo de concienciar a la sociedad sobre la importancia de donar médula para combatir la leucemia.

Carreño ha asegurado, en declaraciones a los periodistas, que todavía hay mucha desinformación sobre la donación de médula ósea.

De ahí que se haya propuesto el "reto" deportivo y solidario de ir llevando información para sensibilizar a las personas sobre la leucemia, que es la primera causa de cáncer infantil, y la ayuda que todo el mundo puede prestar a través de la donación de médula ósea.

En este sentido, ha insistido en que la donación es algo sencillo y "nada peligroso" ya que basta con hacerse un análisis de sangre para entrar a formar parte de una base de datos como posible donante, al que se recurrirá en caso de ser compatible con alguien que lo necesite.

En este caso, Carreño ha precisado que la donación es muy sencilla ya que solo en el 20 por ciento de los casos se hace una punción lumbar, mientras que en el 80 por ciento se realiza una donación de sangre periférica que, según la Organización Mundial de Trasplantes, es similar a una donación de sangre.

Para llevar este mensaje estará 15 días pedaleando para finalizar el día 25 en Barcelona, en la sede de la Fundación Josep Carreras, que lleva 25 años trabajando en la investigación y la lucha contra este tipo de cáncer.

Antes habrá pasado por Oviedo, Pola de Gordón, León, Palencia, Burgos, Santo Domingo de la Calzada, Logroño, Tudela, Zaragoza, Bujaraloz, Lleida e Igualada, regalando información y recogiendo "el apoyo" de la gente y demostrando que "merece la pena el esfuerzo porque se pueden salvar muchas vidas".

En Palencia la presidenta de la AECC ha relatado su propia experiencia como auto trasplantada de médula.

"Quiero quitar ese miedo. Yo fui mi propia donante. Se tarda una hora, no duele, no sufres, no cuesta nada y das vida", ha asegurado.

Por su parte el alcalde de Palencia se ha mostrado "encantado" de poder colaborar con esta iniciativa solidaria con la que el ciclista asturiano se ha propuesto "despertarnos" y explicar a la sociedad que con muy poco esfuerzo, se pueden salvar muchas vidas.