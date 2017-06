La FADE busca el objetivo de que las empresas "sobrevivan" a los empresarios

Avilés, 15 jun (EFE).- El presidente de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE), Pedro Luis Fernández, ha declarado hoy en Avilés que "para cualquier empresario no hay mayor éxito que la empresa le sobreviva, dejar ahí su obra", y para ello su organización impulsa el programa de transmisiones por medio de la búsqueda de nuevos inversores.

El presidente de la patronal ha desarrollado la filosofía de este programa, cuyo objetivo es que las empresas no desaparezcan, en el Asturias Inverstor's Day celebrado en el Centro Niemeyer.

"Una empresa que tiene mercado, que es capaz de producir servicios o productos que añaden valor al cliente, es una pena que no sobreviva por el ciclo vital del empresario", ha indicado el presidente de la patronal, que señala que esta realidad hay que conectarla con "la gente que tiene ilusión, ganas, valía y formación para gestionarlas".

"Tengo un amigo que siempre dice que las empresas familiares y las pequeñas tienen la vocación de dejar de serlo, dejar de ser familiar para profesionalizarse y pequeña para pasar a ser grande", ha indicado.

En opinión de Pedro Luis Fernández, no es sencillo "decirle a un empresario que tiene que buscar fuera lo que no tiene en casa, ni es fácil encontrar a gente que sea capaz de invertir en cosas que no ha creado él".

No obstante, la tendencia es creciente en el éxito de este programa, ha indicado.

En concreto, la FADE ha incorporado un censo de treinta empresas a las que se les apoya en el proceso de relevo, con una base de datos de aproximadamente unos sesenta compradores, según ha precisado sobre este punto la responsable del Área de Desarrollo Empresarial de la FADE, Nuria Canel Abanilla.

En los dos años de vida de este programa, se han cerrados dos operaciones de compraventa y se mantienen otros procesos de negociación abiertos "avanzados y con buenas perspectivas".

La FADE ha acudido al Asturias Inverstor's Day con diez empresas que buscan ese relevo y para ello necesitan inversores.

En el Asturias Inverstor's Day celebrado en Avilés, un total de 73 empresas asturianas, la mayoría de ellas con menos de tres años de actividad, aspiran a conseguir unos 40 millones de financiación por parte de los 67 inversores que han acudido al encuentro.

"Lo mejor es que es la tercera edición, eso quiere decir que hemos sido capaces de hacerlo, hemos sido capaces de repetir, que no es fácil, y el tercero es ya una consolidación, y eso para mi es muy importante", ha declarado presidente de la patronal asturiana.

Pedro Luis Fernández ha destacado la ilusión con la que acuden tanto los emprendedores como los inversores "en un entorno muy agradable y con un formado muy operativo que hace que el encuentro sea perfecto".