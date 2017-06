Juzgado anula multa impuesta a sindicalista durante una protesta en FIDMA

Gijón, 15 jun (EFE).- El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Gijón ha anulado la multa impuesta a un delegado de la Corriente Sindical de Izquierda (CSI) en Liberbank en una protesta contra el expediente de regulación de empleo (ERE) en la entidad que tuvo lugar en la Feria de Muestras en 2014.

El Ayuntamiento de Gijón, a instancias de una denuncia de la Policía Nacional, impuso sendas multas de 302 euros a dos delegados del sindicato, una de las cuales, tras la celebración de las vistas orales celebradas los días 23 y 6 de junio, ha sido desestimada.

En el fallo judicial se sostiene que para que se cometa la infracción imputada no es suficiente "tratar de provocar", sino que es necesario que se produzca una "provocación de reacciones en el público" y en el informe policial no se describe ni concreta "qué reacciones provocó el recurrente en e público con su conducta".

Según ha recalcado el sindicato CSI, la sentencia apunta que "el recurrente no puede ser sancionado en base a unos datos de los que no ha tenido conocimiento a lo largo del procedimiento y frente a los cuales no se ha podido defender".

El sindicato ha afirmado que las multas que se imponen contra quienes participan en protestas sociales y laborales son un "claro intento de amedrentamiento y de impedir el ejercicio de la libertad de manifestación y reunión".