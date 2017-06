La FSA rechaza las "injerencias" y las "lecciones" de IU en Caso

Oviedo, 15 jun (EFE).- La Federación Socialista Asturiana ha rechazado hoy "la injerencia y presiones inaceptables" de IU al pedir la dimisión del alcalde de Caso, Tomás Cuería, en caso de que se le abra juicio oral, y ha remarcado que ningún partido puede darle "lecciones" en la aplicación de su código ético.

La FSA-PSOE "rechaza de plano" que la coalición "imparta lecciones sobre el comportamiento y las decisiones que debe adoptar", ya que los socialistas asturianos han dado "sobradas y acreditadas pruebas" de la aplicación de su código ético cuando a un cargo se le ha abierto juicio oral.

En un comunicado, la FSA-PSOE también ve "censurable" la interpretación que IU hace del auto judicial sobre las posibles irregularidades en la contratación en Caso de un servicio de infraestructuras de defensa contra incendios tras la subvención concedida por el Principado.

A este respecto, puntualiza que el auto es recurrible y que además "no conduce necesariamente a la apertura de juicio oral, pues las partes acusadoras pueden pedir el sobreseimiento".

"Que no sepan interpretar el auto judicial no significa que no puedan y deban consultar a sus asesores jurídicos", ha remarcado la FSA-PSOE, que considera que "la impaciencia y las ganas de IU en prejuzgar cuál debe ser finalmente la decisión del juez evidencia una intromisión en un proceso judicial".

La FSA-PSOE resalta que ha sido "pionera" en la aplicación del código ético para exigir responsabilidades políticas cuando a un cargo público se le abre juicio oral.

"El resto de partidos no puede dar a los socialistas ninguna lección en la aplicación del código ético, tampoco IU, que ha tenido casos de cargos públicos, como el del exdiputado Ángel González, que se han resistido a presentar su dimisión pese a tener una condena en firme y en el que la coalición no actuó con la premura que ahora reclama", ha advertido la FSA.