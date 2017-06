La delegación asturiana acude al Congreso Federal en busca de la unidad

Oviedo, 16 jun (EFE).- Los 45 delegados de la delegación de la Federación Socialista Asturiana que participarán en el Congreso Federal del PSOE con la expectativa de que la asamblea sirva, además de para ratificar a Pedro Sánchez como secretario general y componer su Ejecutiva, recuperar la unidad perdida.

La delegación, que partirá esta tarde en autobús hacia Madrid, está integrada por los dirigentes elegidos de forma proporcional al resultado obtenido en Asturias por cada uno de los tres candidatos que concurrieron a las primarias en las que Sánchez se impuso en el Principado al igual que entre el resto de la militancia socialista.

De esta forma, los delegados 'sanchistas' llegarán al Congreso encabezados por la diputada nacional Adriana Lastra, futura vicesecretaria general de una Ejecutiva a la que previsiblemente se incorporarán también María Luisa Carcedo y Hugo Morán.

En ese sector se sitúan también el secretario general del SOMA-FITAG-UGT, José Luis Alperi, -que esta semana pedía "sosiego" de cara al posterior Congreso autonómico para elegir a un secretario general "fuerte y con la mayor unidad posible"-; la senadora María Luisa Carcedo; el alcalde de Oviedo, Wenceslao López, y su homólogo de Laviana, Adrián Barbón, uno de los nombres que se barajan para optar a relevar a Javier Fernández al frente de la FSA-PSOE.

En representación de la corriente próxima a Fernández que apoyó a Susana Díaz en las primarias se encuentran, entre otros, el portavoz en la Junta, Fernando Lastra; el consejero de Presidencia, Guillermo Martínez; el portavoz en el Ayuntamiento de Gijón, José María Pérez, y las diputadas autonómicas Elsa Pérez y Margarita Vega.

Al Congreso asistirá también Fernández como presidente de la gestora del PSOE durante los últimos ocho meses aunque no intervendrá en el cónclave ni rendirá cuentas de su gestión al frente de la dirección provisional del partido en ese periodo.

Para el alcalde de Corvera, Iván Fernández, uno de los portavoces del 'sanchismo' en Asturias, la asamblea debe servir "para consolidar la etapa de cambio que se inició en las primarias" y convertirse "en el Congreso de la unidad y del consenso".

Fernández ha señalado a Efe que el PSOE debe salir como "un partido fuerte" del Congreso algo que, a su juicio, no ocurrió en el anterior cónclave cuando la candidatura derrotada entonces "impidió a Sánchez desarrollar su proyecto político, algo que no va a volver a pasar porque la militancia no lo va a tolerar".

"Eso es algo que ha comprendido todo el mundo, Pedro Sánchez no carga ya con ninguna mochila pesada que lastre sus decisiones y los compañeros que optaron por otra opción han asumido que es secretario general de toda la militancia", ha apuntado.

En cuanto al hasta ahora presidente de la gestora y secretario general de la FSA-PSOE, Fernández se ha mostrado convencido de que seguirá "igual de valorado y siendo el referente que ha sido siempre para el socialismo asturiano y español" y ha incidido en que su figura "no es pasado sino presente" en la que medida en que sigue siendo presidente de una comunidad autónoma.

En la necesidad de que el Congreso sirva para reforzar la unidad del PSOE ha incidido también la secretaria de Política Municipal de la FSA, Elsa Pérez, que ha subrayado la importancia de que de la asamblea salga "un partido fuerte pero no sólo para el propio partido sino para la ciudadanía y ésa es la expectativa".

Pérez ha indicado que confía que la nueva Ejecutiva que conforme Pedro Sánchez sea "cohesionada" y que convierta de nuevo al PSOE en un partido capaz "de volver a ganar elecciones".