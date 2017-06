El consejero cree "excelente" el resultado de la EBAU en Asturias

Oviedo, 17 jun (EFE).- El consejero de Educación, Genaro Alonso, ha calificado hoy de "excelentes" los resultados de la Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU) en Asturias una prueba que superó el 92,47 por ciento de los alumnos que se presentaban con una nota media de 7,01 puntos.

Alonso ha señalado que su departamento ya esperaba este resultado tras el proceso de coordinación llevado a cabo durante el curso para dar "seguridad" a los alumnos sobre el contenido del examen pese a los retrasos generados por el Gobierno central sobre las materias que serían incluidas finalmente en la prueba.

En unas declaraciones remitidas por la Consejería, el titular de Educación ha defendido que desde su departamento se pretendía que la EBAU no fuera "distinta ni distante" de la antigua selectividad dado que el currículum "sigue siendo más o menos el mismo".

"El objetivo es preguntar a los alumnos por lo que saben y no por lo que no saben. No es cuestión de plantear mayor exigencia sino plantear a aquello que los alumnos tienen que saber para acceder a la Universidad", ha añadido.