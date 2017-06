La FSA se refuerza en Ferraz pero ahonda su división en Asturias

Oviedo, 18 jun (EFE).- La Federación Socialista Asturiana ha salido del 39 Congreso Federal del PSOE reforzada en su presencia en los órganos de dirección del partido, a la que se incorpora como Vicesecretaria General Adriana Lastra, aunque la asamblea ha ahondado la división existente en el socialismo del Principado.

A Lastra, que a sus 38 años se convierte en la socialista asturiana que alcanzó un cargo más alto en una Ejecutiva Federal del PSOE tras José Barreiro, vicesecretario en el exilio entre 1950 y 1967, se unirán en el máximo órgano de dirección del PSOE otros dos dirigentes sanchistas, María Luisa Carcedo y Hugo Morán.

Carcedo, al igual que Lastra, formó parte de la anterior Ejecutiva de Sánchez, que recupera para ese órgano a Morán, que ocupará la secretaría de Transición Ecológica de la Economía, y que ya integró ese órgano en la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero.

La composición de la nueva Ejecutiva, que ha salido adelante con el respaldo del 70,5 por ciento de los delegados, no ha sido cuestionada desde el sector de la FSA que respaldó a Susana Díaz en las elecciones primarias al entender que Sánchez estaba en su derecho de conformar la dirección de acuerdo a sus criterios.

No obstante, la polémica ha saltado con la elección de los representantes de la FSA en el Comité Federal, máximo órgano entre Congresos, y cuya estructura se ha modificado de forma que un tercio de sus integrantes se eligen en la asamblea federal, otro en las autonómicos y el tercero directamente por los militantes.

Así, los cinco puestos asignados a la FSA-PSOE en el Comité Federal han correspondido a dirigentes afines a Pedro Sánchez (José Luis Alperi, Gimena Llamedo, Iván Fernández, Enrique Fernández y Ana Blanco), un órgano del que también formará parte como secretario general de Juventudes Socialistas, Nino Torre, mientras que la sanchista Delia Alonso se integrará en el Comité de Garantías.

Según el portavoz del PSOE en el Parlamento asturiano, Fernando Lastra, se trata de "la primera vez" que una dirección política no negocia la composición de un órgano de control como es el Comité Federal "que representa la pluralidad del partido".

A su juicio, de mantenerse ese comportamiento por parte de la nueva Ejecutiva, el PSOE se encamina hacia un partido en el que "la exclusión y el sectarismo van a ser la pauta de actuación".

Lastra, que ayer defendió la enmienda en contra del reconocimiento del carácter plurinacional de España, ha recordado que el sector del que forma parte obtuvo el 40 por ciento de los votos en las primarias en Asturias y ha lamentado que no haya habido "ninguna iniciativa ni vocación de acordar nada".

En esta línea se ha expresado también el todavía portavoz socialista en el Senado y expresidente del Principado, Vicente Álvarez Areces, que ha considerado "evidente" en la nueva Ejecutiva del PSOE es que "no ha habido integración alguna".

Por el contrario, el alcalde de Laviana, Adrián Barbón, uno de los dirigentes sanchistas que suena como posible candidato para optar a sustituir a Javier Fernández al frente de la FSA-PSOE, ha rechazado estas afirmaciones y ha asegurado que la composición del Comité Federal se pactó con la dirección del PSOE andaluz.

A su juicio, del 39 Congreso Federal el PSOE sale "con un nuevo proyecto para este país" con un nuevo modelo de organización que sitúa al partido "en el siglo XXI" y que "reconduce" algunas decisiones que la militancia había visto como "erróneas".

"Lo importante no es tanto competir por quien va o no va por tribus o por pactos de mesa camilla", ha apuntado Barbón tras subrayar que "no hay aparato que pueda con el poder de la militancia" y defender que los elegidos para el Comité Federal "representan muy bien el sentir mayoritario" del PSOE asturiano.

Además, y de cara al Congreso Autonómico que la FSA celebrará en septiembre, Barbón, que ha declinado confirmar si concurrirá o no como candidato, ha avanzado que, de cara a esa asamblea, "habrá una opción de cambio pero habrá que decidir quién y como.

El 39 Congreso del PSOE ha puesto además el broche a la presencia del presidente asturiano y secretario general de la FSA-PSOE, Javier Fernández, al frente de la gestora socialista tras designado para el cargo el pasado mes de octubre tras la dimisión de Pedro Sánchez.

Fernández, que mantuvo anoche una reunión con el nuevo secretario general, no ha querido pronunciarse sobre el desarrollo de un Congreso a cuya clausura, con una intervención de Sánchez ante unos 8.000 militantes socialistas, ha optado por no acudir.

A su figura se ha referido a su salida del Congreso la presidenta andaluza, Susana Díaz, para quien Fernández es una referencia "moral y política" en su partido, ha señalado que le admira, que es un ejemplo a seguir y que es alguien a quien pide consejo.

"Hemos tenido un gran presidente de la Gestora como tenemos un gran presidente en Asturias", ha concluido Díaz.