Oviedo exige aumentar el presupuesto para la lucha contra violencia machista

Oviedo, 19 jun (EFE).- El Ayuntamiento de Oviedo ha difundido hoy un manifiesto por la igualdad en el que exige al Gobierno central el incremento de la partida destinada a la lucha contra la violencia machista en los Presupuestos Generales del Estado hasta 120 millones de euros.

A este manifiesto, que ha sido emitido en varios ayuntamientos de España, se han adherido un total de 22 colectivos, conformado por asociaciones feministas, sindicatos y los grupos municipales de Somos, IU, Ciudadanos y PSOE.

En dicho comunicado señalan que 52 mujeres han sido asesinadas por la violencia machista en lo que va de año, lo que convierte a esta lacra en "una cuestión de Estado" a cuya erradicación deben comprometerse los recursos que sean necesarios.

Además, critican que la partida destinada para este año, que asciende a poco más de 31 millones de euros, supone un 0,0001 por ciento del total del presupuesto, y que es un 10 por ciento menor que la que se destinaba hace siete años.

Las entidades firmantes apuntan que, con este presupuesto, se sigue sin asignar "ni un euro", a la prevención en los ámbitos de la educación, sanidad y medios de comunicación, y que impide la mejora de la respuesta judicial y la cobertura de los costes de los servicios jurídicos, sociales y psicológicos.

Por este motivo exigen que se destinen 120 millones de euros en la partida destinada a la lucha contra la violencia machista, para que el Pacto de Estado no nazca "muerto".

Por último declaran que no van a admitir rebajas ni más dilaciones, ya que el precio de la vida de las mujeres "no es negociable", y que no van a tolerar "la inactividad, la indiferencia y la incompetencia" de los poderes públicos en este asunto.